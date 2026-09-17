MESSICO. Festa Nazionale a Roma: la diplomazia della comunità e il rituale de “El Grito”

In occasione delle celebrazioni per il 216° anniversario dell’inizio della Guerra d’Indipendenza del Messico, l’Ambasciata del Paese latino-americano a Roma ha promosso un importante evento celebrativo. Alla presenza del Corpo diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana e di una numerosa rappresentanza della diaspora, la sede diplomatica ha fatto da cornice alla tradizionale cerimonia de El Grito, simbolo identitario della storia e delle radici nazionali messicane. Ad accogliere i partecipanti è stato l’Ambasciatore Genaro Lozano.

Nel suo discorso di apertura, l’Ambasciatore Lozano ha posto l’accento sul valore della diplomazia di prossimità, definendo a più riprese l’Ambasciata come la «casa del popolo messicano in Italia» e riconoscendo nella diaspora il ponte fondamentale per consolidare i rapporti bilaterali tra le due nazioni. Il capo missione ha ricordato le visite effettuate nei diversi territori d’Italia, Albania, Malta e San Marino per incontrare direttamente i propri connazionali. Sul piano delle relazioni internazionali e della cooperazione economica, Lozano ha auspicato che l’Italia sia il primo Paese dell’Unione Europea a ratificare il nuovo Accordo Globale Messico-UE, inteso come leva strategica per incrementare il commercio, la fiducia e gli investimenti sull’asse atlantico. Durante l’iniziativa si è dato risalto anche all’impegno sociale e umanitario. È stato consegnato il riconoscimento Ohtli,massima onorificenza concessa dal Governo messicano, all’associazione Telefono Rosa, nel quadro della politica estera femminista promossa dalla Presidente Claudia Sheinbaum Pardo, volto a sancire la cooperazione per la protezione e la tutela delle cittadine messicane in Italia. È stato inoltre ricordato un emblematico caso di cooperazione sanitaria, relativo al riuscito trapianto cardiaco eseguito presso l’Ospedale Molinette di Torino su una giovane cittadina messicana.

La serata è stata arricchita da un articolato programma culturale ed enogastronomico, capace di immergere pienamente gli ospiti nelle tradizioni del Paese latino-americano. Particolare entusiasmo tra i presenti hanno suscitato le esibizioni musicali dal vivo, in cui le tipiche sonorità mariachi e i ritmi del son jarocho di Veracruz, eseguiti dal gruppo Nematatlín sotto la direzione del maestro Salvador Peña Cadeza, hanno animato gli spazi del giardino con canti tradizionali e danze folkloristiche. A completare l’esperienza identitaria è stato il percorso degustativo dedicato alla gastronomia nazionale, che ha proposto ai partecipanti specialità classiche della cucina messicana affiancate da iconici distillati come mezcal e tequila. La manifestazione si è infine conclusa con la solenne rievocazione de El Grito, momento d’intensa partecipazione emotiva che ha idealmente ricongiunto la comunità romana allo Zócalo di Città del Messico.

R. L.

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