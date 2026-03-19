MESSICO. Donne al centro: Oxaca Moving e comunità messicana

Gli splendidi spazi dell’Ambasciata del Messico in Italia, in collaborazione con la Missione Permanente del Messico presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma e l’Istituto Culturale del Messico in Italia “Tina Modotti”, hanno accolto “Oxaca Moving”, un collettivo di donne straordinarie che portano nel mondo non solo arte tessile, ma anche identità, resilienza e condivisione. Inoltre, l’Ambasciata rafforza l’attenzione alla comunità messicana per celebrare la Giornata Internazionale della Donna e continua a costruire una diplomazia di prossimità -ovvero concentrata sul dialogo diretto e sulla creazione di legami di fiducia sul campo– con un approccio umanista nella politica estera messicana. Esempio di successo la Giornata Integrale di Salute, Prevenzione e Benessere che nel suo complesso ha raggiunto l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione, informazione e accompagnamento alla comunità messicana residente in Italia, sottolineando l’importanza di continuare a promuovere schemi di coordinamento con istituzioni specializzate e organizzazioni della società civile per rafforzare l’assistenza integrale e preventiva.

La Mostra “Arte Tessile – Disegno Collettivo: Donne in Movimento” si è svolta il 17 marzo con la partecipazione del collettivo donne “Oxaca Moving” che hanno esposto, spiegato e messo in vendita i loro prodotti/opere, dai gioielli -come orecchini, bracciali, collane-, vestiti artigianali -in particolare camicie tradizionali e coprispalle-, ed accessori, il tutto realizzato a mano con tessuti grazie a due tecniche: il telaio a pedali e quello a cintura, il primo lo hanno importato gli spagnoli con la colonizzazione mentre il secondo è uno dei più antichi metodi di tessitura, già utilizzato dalla popolazione messicana. “Oaxaca è radice” così può essere descritto l’evento, radice viva che attraversa oceani e si intreccia con storie, mani e memorie. Durante l’esposizione sono intervenuti l’Ambasciatore Genaro Lozano, che ha fatto gli onori di casa ed ha introdotto e presentato il collettivo di donne, sottolineando e mostrando in prima persona con orgoglio i vestiti tradizionali che spesso indossa; la Rappresentante Permanente del Messico presso le Agenzie delle Nazioni Unite a Roma, l’Ambasciatrice Laura Elena Carrillo Cubillas; tre socie del collettivo che sono giunte appositamente in Italia per mostrare e promuovere la tradizione tessile messicana. È stato anche mostrato un video di come disegnano, lavorano e realizzano in Messico le loro creazioni uniche e irripetibili.

In più, in occasione della Giornata Integrale di Salute, Prevenzione e Benessere, l’Ambasciata del Messico in Italia ha promosso diverse iniziative, con particolare attenzione alla comunità messicana nel Paese, anche nel quadro della Giornata Internazionale della Donna. La Giornata è stata organizzata sabato 14 marzo presso l’Ambasciata, in collaborazione fra l’altro con la Fondazione Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS, Telefono Rosa, Arcigay Roma, Gay Center, Roma Check Point, ed altri enti ed attività private.

La Giornata è stata concepita come uno spazio di avvicinamento comunitario, prevenzione, informazione e accompagnamento, offrendo alle persone messicane residenti in Italia servizi di salute preventiva, orientamento specializzato e attività di benessere integrale per promuovere abitudini di vita salutari. Questo evento ha rappresentato uno dei primi risultati concreti della recente convenzione sottoscritta tra l’Ambasciata e il Gemelli, il cui obiettivo è rafforzare la cooperazione nei settori della salute, della prevenzione e della promozione del benessere, materializzando uno schema di collaborazione interistituzionale al servizio della comunità messicana. Tant’è che l’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione e ha offerto ai presenti l’accesso a: Servizi medici preventivi e studi diagnostici; Ecografie mammarie; Corsi di primo soccorso; Moduli di informazione e orientamento specializzato su prevenzione, salute sessuale, violenza di genere, consulenza legale, supporto alla comunità LGBT+ e odontoiatria preventiva; Attività di benessere fisico. La conferenza inaugurale “Longevity – Gemelli” ha aperto la giornata con informazioni su invecchiamento sano e qualità della vita, sottolineando l’importanza della cura di sé.

Paolo Romano

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