MESSICO. Diversificazione e cultura con l’Italia 

Il secondo Business & Investment Forum México-Italia (2025), organizzato dalla Camera di Commercio del Messico in Italia (CAMITALMEX), si è concluso all’insegna delle parole diversificazione e cultura.

L’attuale situazione geopolitica, dettata dal crescente isolazionismo economico americano e dalle sanzioni imposte alla Russia, in seguito allo scoppio della guerra, ha spinto molti paesi a rivalutare le proprie partnership economiche. Il Messico, con i suoi 130 milioni di possibili consumatori è un’economia in forte crescita (ad oggi la tredicesima economia mondiale) ed è trainata da una popolazione estremamente giovane, la cui età media è di soli 29 anni.

Il Paese rappresenta quindi un terreno fertile per le esigenze di diversificazione degli attori globali volti garantirsi una maggiore resilienza produttiva e a proporre schemi efficaci nel rispondere alle eventuali tensioni commerciali internazionali. Il presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha delineato un programma di governo focalizzato sullo sviluppo sostenibile, l’innovazione tecnologica e l’inclusione sociale, in modo tale da consolidare la posizione strategica del Messico nel contesto globale. La partnership con l’Italia offrirà la capacità di affrontare congiuntamente le principali transizioni: energetica, tecnologica e industriale. Il Messico, data la sua posizione strategica, crocevia tra l’America Latina e quella Settentrionale, vanta, infatti, quattordici accordi di free trading con oltre cinquanta paesi. In questo contesto, il prossimo gennaio, è prevista la firma dell’Accordo Globale México-UE Modernizzato, che va a sostituire il precedente’Accordo Globale Messico-UE, entrato in vigore nel 2000.

Grazie a questo Accordo il commercio bilaterale era già cresciuto di oltre il 350% dalla sua applicazione. Con il nuovo Accordo Globale Modernizzato Messico-UE si prevede che le esportazioni messicane potranno crescere del 32%, mentre le esportazioni europee potranno raddoppiarsi entro 7 anni dall’entrata in vigore. Si tratta di un nuovo orizzonte in materia di cooperazione. Inoltre, l’Accordo prevede la protezione di denominazioni d’origine geografiche per 568 prodotti di origine europea e 20 prodotti agro-pastorali emblematici del Messico, più sei bevande alcoliche. Sotto il profilo del settore agroalimentare, l’accordo, mira ad eliminare i dazi rimanenti sui prodotti agroalimentari europei, come formaggio, pollame, carne suina, pasta, mele, marmellate, cioccolato e vino, rendendo i prodotti UE più competitivi sul mercato messicano. L’accordo interessa, oltre al settore agroalimentare, anche l’automotive, la meccanica avanzata, il settore petrolchimico ed energetico e mira a rafforzare la cooperazione sui temi dello Sviluppo Sostenibile. Nel 2024 l’interscambio tra Italia e Messico ha raggiunto un valore complessivo di 9,60 miliardi di dollari, con un saldo positivo per l’Italia di 7,6 miliardi di dollari, registrando una forte crescita delle esportazioni italiane verso il paese dell’America Latina.

Attualmente l’Italia è il tredicesimo partner commerciale del Messico, il terzo in Europa. L’Italia esporta soprattutto macchinari e attrezzature industriali, metalli base, prodotti metallici, prodotti tessili e abbigliamento, mentre le principali importazioni messicane verso l’Italia includono prodotti manifatturieri, prodotti petroliferi e chimici. Dal punto di vista delle opportunità di investimento energetico in Messico, è ben radicata la presenza di alcune aziende italiane come Eni, presente nel Paese dal 2006. Nel 2015 ha avviato diverse attività di esplorazione e produzione, diventando il principale produttore privato del Messico. L’azienda ha stanziato ulteriori 9.500 MUSD da investire entro il 2040. Alcune problematiche, di tipo culturale, persistono, tuttavia, sul potenziale delle future relazioni tra i due paesi.

La diaspora italiana non ha raggiunto il Messico, contrariamente come ad altri paesi del continente, come Stati Uniti o Argentina, e l’assenza di una comunità, radicata sul territorio rende difficile, soprattutto per le micro, piccole e medie aziende proiettarsi, anche solo ideologicamente su questo mercato. È per questo motivo che la Console Generale del Messico a Milano, María de los Ángeles Arriola Aguirre insiste sulla necessità di incrementare, non solo gli scambi economici, ma anche culturali tra quelle che definisce due “Superpotenze Culturali”. Le forti identità culturali dei due popoli possono rappresentare un punto di contatto per incrementare il volume degli affari e, a questo proposito, la fiera del libro di Guadalajara, che si terrà nel 2026, che vede l’editoria italiana come ospite d’onore, sarà un momento fondamentale di networking che potrà rafforzare le intese e la fiducia tra i popoli delle due Nazioni. CAMITALMEX, ad oggi, conta novanta soci e, guardando alle piccole realtà imprenditoriali, mira ad incrementarle, offrendo una solida base operativa e di partnership già consolidate.

Leonardo Fabrizio e Dania Piccirilli

