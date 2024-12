MESSICO. Coahuila pa’ delante

Giovedì 12 dicembre, presso la sede dell’Ambasciata del Messico in Italia, si sono tenuti incontri con la stampa e imprenditori in occasione della visita di una delegazione proveniente dallo Stato di Coahuila, guidata dal Governatore Manolo Jiménez Salinas e dal Ministro dell’Economia, Luis Eduardo Olivares Martínez. Erano presenti anche l’Ambasciatore del Messico in Italia, Carlos García de Alba, e i rappresentanti della Camera di Commercio del Messico in Italia.

L’Ambasciatore García de Alba ha aperto l’evento presentando Coahuila, uno delle 32 entità federative del Messico e il terzo Stato per estensione, con circa 150.000 km², pari alla metà dell’Italia, e confinante con il Texas. Durante i suoi cinque anni di mandato, ha accolto 19 delegazioni, di cui 10 governatori, l’ultimo dei quali è stato proprio Jiménez Salinas. Il Governatore ha portato con sé un’agenda duale, che prevedeva attività con la Santa Sede, mentre l’ambasciatore si è concentrato sulla parte bilaterale oltre ad incontri con il settore imprenditoriale. García de Alba ha sottolineato l’importante ruolo di Coahuila come stato esportatore, menzionando la presenza di aziende significative come Stellantis, ma anche altre realtà italiane attive in vari settori, compreso l’agroalimentare. Ha evidenziato come il Messico sia uno dei paesi americani che investe di più in Italia, citando l’esempio di Draxton del gruppo industriale Saltillo, che si è focalizzata nel veneto a Rovigo. Coahuila, dunque, non è solo un’area di accoglienza per investimenti, ma un luogo che investe attivamente in Italia, riflettendo il suo successo. Nel corso del suo intervento, l’Ambasciatore ha anche condiviso che ha intervistato diversi imprenditori che richiedono il visto per il Messico, diversi dei quali diversi si recano proprio a Coahuila.

Prima del discorso del Governatore è stato proiettato un video dal titolo “Coahuila pa’ delante” per mostrare le peculiarità dello Stato. Jiménez Salinas ha ringraziato l’Ambasciatore per l’accoglienza e il supporto ricevuti. Ha descritto Coahuila come una potenza economica, sottolineando che è il principale produttore di veicoli elettrici e ferroviari in Messico. Inoltre, il settore agroalimentare, l’industria mineraria, l’argento raffinato e la birra -Corona, molto richiesta negli Stati Uniti-, sono altre aree di forza. Coahuila vanta anche la seconda maggiore produzione di vini in Messico, ma considerata la migliore, ed è sede della cantina più antica dell’America Latina. La gastronomia e il paesaggio variegato arricchiscono ulteriormente l’attrattiva dello Stato, che ospita anche il museo di storia naturale più importante dell’America Latina. Jiménez Salinas ha infine messo in evidenza l’importanza del turismo, ricordando che nel 2024 sono stati attratti investimenti nazionali e internazionali per un totale di 5 miliardi di dollari, con l’entrata di 30 mila nuovi posti di lavoro. Il Governatore ha annunciato inoltre che insieme all’Ambasciata e alla Camera di Commercio messicana in Italia stanno organizzando una missione imprenditoriale, prevista per maggio, per visitare il Messico. Parentesi finale, ha citato il fatto che Coahuila è l’unico stato straniero a poter partecipare con un’istallazione della natività dentro la Basilica di San Pietro, rivelando di aver incontrato il Papa.

Il Ministro Olivares Martínez ha poi fornito dettagli sugli incontri e le iniziative economiche della delegazione in Italia, in particolare nel settore automotive, evidenziando che la parte economica più forte di Coahuila si trova nel sud, al confine con Nuevo León.

Durante il seminario dedicato allo sviluppo economico, l’Ambasciatore ha ricordato che quest’anno si celebra il 150° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Messico e Italia, evidenziando che oggi giorno le relazioni sono attive, positive, e di reciproco beneficio. Ha notato che nel XIX secolo molti meno italiani si stabilirono in Messico rispetto ad altre nazioni latinoamericane. Attualmente, il Messico è il secondo partner commerciale dell’Italia dopo gli Stati Uniti, superando Canada, Argentina e Brasile, con un interscambio commerciale che ha raggiunto 10 miliardi di dollari. García de Alba ha messo in luce il ruolo dell’Italia e della Germania nell’aiutare il Messico a diventare una potenza manifatturiera. Per quanto riguarda Coahuila, ha sottolineato che possiede una delle migliori frontiere con gli Stati Uniti, in particolare a Piedras Negras. L’incontro si è concluso con la presentazione dell’iniziativa delle tovagliette turistiche, invitando ad unirsi a Coahuila, considerando che 20 mila persone al giorno mangiano nella catena dei ristoranti messicani in Italia, e che si è assistito ad un incremento del 17% del turismo italiano in Messico.

Parola poi alla Camera di Commercio messicana in Italia che ha presentato le sue attività, fornendo dati sulle 1.800 imprese italiane attive in Messico e le 66 aziende messicane presenti in Italia. La CaMexItal opera in 14 settori produttivi e conta 98 soci.

L’evento è terminato con una degustazione di pregiati vini di Coahuila ma prima vi è stata la cerimonia di conferimento del riconoscimento “Vito Alessio Robles” al dottor Manuel Plana, storico e già professore all’università di Firenze, per il suo operato incentrato sulla storia dell’America Latina e di Coahuila in particolare.

Paolo Romano

