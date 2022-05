MESSICO. Alleanza del Litio con Bolivia, Argentina e Cile

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha espresso la sua intenzione di formare un’alleanza con Bolivia, Argentina e Cile, per promuovere la collaborazione reciproca sul litio.

«C’è stata una comunicazione con il presidente della Bolivia, Luis Arce, lui, a sua volta, ha una relazione, come noi, con il presidente dell’Argentina, Alberto Fernández, che ha anche il litio, e con il presidente del Cile, Gabriel Boric, con lo scopo di creare un’associazione per aiutarsi reciprocamente», ha detto il presidente messicano durante la sua conferenza stampa mattutina oggi, riporta KawsachunNews.

In aprile, il Congresso del Messico ha approvato una riforma della legge mineraria di quel paese che ha lanciato la nazionalizzazione del litio e la creazione di un ente pubblico che si occupa di tutto ciò che riguarda l’esplorazione, lo sfruttamento e l’industrializzazione. Ha sottolineato che nel caso del Cile e dell’Argentina, le imprese private sono incaricate di sfruttare la risorsa, ma il Messico è ancora interessato a collaborare in questo lavoro.

«Nel caso della Bolivia e del Messico, il litio è nazionalizzato, ma ci sono interessi comuni con il Cile e l’Argentina e lavoreremo insieme, lo stiamo già facendo», ha detto López Obrador.

Nei giorni scorsi, la Bolivia ha celebrato i cinque anni della società statale, Yacimientos de Litio Bolivianos, Ylb. È stata creata dal governo di Evo Morales con l’obiettivo di industrializzare il litio e fabbricare prodotti a valore aggiunto nel paese.

Il 13 aprile, la Bolivia ha ospitato il forum internazionale “Perspectives on Lithium from Latin America”, in cui il ministro degli idrocarburi e dell’energia della Bolivia, Franklin Molina, ha sottolineato che Bolivia, Argentina, Cile e Messico hanno deciso di tenere un congresso internazionale di presidenti quest’anno per discutere di litio.

«L’America Latina sta diventando un attore fondamentale nel mercato globale dell’energia perché più della metà delle riserve mondiali di litio si trovano nei paesi di Bolivia, Argentina, Cile. Questo ci pone in un contesto geopolitico importante perché il litio nella nostra regione è un fattore chiave per le strategie di transizione energetica globale ora in corso», ha detto Molina.

Maddalena Ingrao