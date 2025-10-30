MESSICO. Alla scoperta di Los Cabos

Nelle storiche stanze dell’Ambasciata del Messico in Italia a Roma si è svolta il 28 ottobre la conferenza stampa di presentazione “Los Cabos a Roma” da parte di Juana Ortiz Basso, Direttrice Commerciale dell’Ufficio del Turismo di Los Cabos, Stato di Baja California Sur. Il seminario è stato un’occasione per conoscere più da vicino Los Cabos, una delle cinque municipalità della Baja California Sur, nonché una delle destinazioni turistiche più affascinanti del Paese. Onori di casa riservati a Genaro Lozano, Ambasciatore Designato del Messico in Italia. All’incontro hanno preso parte anche Andrea Borgheresi, membro del Consiglio Direttivo della Camera di Commercio del Messico in Italia, CaMexItal, e Massimo Ariello, Delegato Responsabile della Commissione di Promozione Turistica del Messico in Italia della CaMexItal.

Ad introdurre l’evento l’Ambasciatore Lozano che ha sottolineato come Los Cabos sia molto apprezzato anche dagli stranieri ed è una delle attrazioni con più fascino in Messico.

Il dott. Borgheresi ha parlato della CaMexItal, che è una Camera di commercio giovane ma ben strutturata al suo interno, con oltre 100 soci sia italiani che messicani. L’obiettivo è quello di promuovere l’internazionalizzazione dei valori dei rispettivi paesi ma anche il turismo e la cultura, attraverso le numerose attività svolte sul territorio italiano in questi ultimi anni. Un grande impegno per il 2026 è sicuramente la Fiera del Libro a Guadalajara, poiché l’Italia sarà l’ospite d’onore a questo prestigioso evento.

Ha fatto seguito l’intervento del dott. Ariello che ha evidenziato l’importante e rilevante lavoro che stanno portando avanti sul turismo, seguendo il programma di promozione turistica del Messico 2024-2027. Per quanto concerne Los Cabos sottolinea come i feedback dei turisti sono ottimi, rimangono stupiti per aver scoperto il posto, non avendo bisogno della tipologia di viaggi incentive. Ariello ha messo in luce come gli investimenti più grandi del Messico sugli alberghi sono stati fatti proprio a Los Cabos.

Entrando nel vivo della presentazione Juana Ortiz Basso ha iniziato con un excursus storico sul luogo e sulla nascita del nome. Importanza ovviamente va data all’aspetto della connettività aerea e dall’Europa per il secondo anno consecutivo vi è da Francoforte un volo diretto con la compagnia Condor. Secondo la Direttrice il segreto più bello per visitare Los Cabos e fare un tour/road trip, che è molto sicuro e le città sono molto vicine fra loro.

Analizzando gli aspetti caratteristici, vi è il deserto, in cui si trova anche un cactus tipico, Choya; la montagna, la Sierra de la Laguna, che fornisce il 67% dell’acqua allo stato; l’off-road dal mar di Cortés al Pacifico, infatti il mare si trova su entrambi i lati della penisola. Escursioni interessanti sono anche i safari marini per vedere e cercare la fauna subacquea. Cabo Pulmo è un villaggio di pescatori, però ad un certo punto, spiega la Ortiz Basso, non ci furono più pesci e così venne dichiarato Parco Nazionale e in seguito i pesci tornarono e si possono osservare in questo modo grandi migrazioni. Continuando con i villaggi, San José del Cabo è il distretto di arte più grande del Messico con 43 gallerie. Inoltre, di culturale significative sono le pitture rupestri. La Pesca commerciale non è permessa, solo pescatori locali vendono ai locali del posto. È una pesca sostenibile, con il pesce fresco e di stagione principalmente. Tant’è che a Los Cabos vi sono 21 ristoranti inseriti nella guida Michelin. Infine, le spiagge sono remote con 300km di lunghezza, le acque cristalline e adatte per qualsiasi attività intorno alla penisola.

Di rilievo e prestigio si segnala che Playa Balandra a La Paz è inclusa tra le spiagge più belle del pianeta secondo The World’s 50 Best Beaches 2025. Inoltre, il clima è secco, non umido, piove poco ed è quindi un viaggio che si può programmare durante tutto l’anno. Infine, l’Ambasciatore facendo un paragone con l’Italia ha detto come la Baja California sia lunga più o meno uguale ma è più stretta. Vi è un turismo di lusso, ma anche più economico e che è una destinazione magica. Di sicurezza ve ne è molta e anche di polizia. Da ultimo, Lozano ha raccontato delle popolazioni nomadi in Baja California, prima dell’esplorazioni religiose con le missioni gesuite sul finire del 1600 che hanno portato fra l’altro gli olivi, i più antichi del continente.

Paolo Romano

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/