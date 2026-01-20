MESSICO. Aerei militari USA a Città del Messico? Tutto regolare: esercitazioni 

Lunedì la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha placato le preoccupazioni circa due recenti movimenti dell’esercito statunitense nelle vicinanze del Messico, che hanno tenuto il Paese in ansia dopo l’attacco al Venezuela.

Venerdì, la Federal Aviation Administration statunitense ha esortato gli operatori aerei statunitensi a “prestare attenzione” quando sorvolano l’Oceano Pacifico orientale vicino al Messico, all’America Centrale e a parti del Sud America, citando “attività militari”.

La presidente ha affermato che la sua amministrazione ha atteso un paio d’ore finché il governo statunitense non ha fornito garanzie “scritte” che non ci sarebbero stati voli militari statunitensi sul territorio messicano. Ha aggiunto che il governo statunitense non aveva avvisato il Messico di alcuna operazione militare.

Il governo statunitense ha fornito coordinate precise della propria area operativa e le autorità messicane hanno rilasciato una dichiarazione in cui affermavano che l’avviso della FAA non aveva implicazioni per il Messico.

Poi, sui social media hanno iniziato a circolare le immagini di un aereo da trasporto militare statunitense sulla pista dell’aeroporto di Toluca, a circa 63 chilometri a ovest di Città del Messico.

Il senatore Clemente Castañeda, del partito di opposizione Movimento Cittadino, ha pubblicato un post sulla piattaforma social X chiedendo spiegazioni al governo, poiché il Senato messicano dovrebbe approvare l’invio di truppe messicane all’estero o consentire l’ingresso di truppe straniere in Messico.

Sheinbaum l’ha descritta come un’operazione “logistica” che non richiedeva l’approvazione del Senato:”L’aereo degli Stati Uniti è atterrato, i dipendenti pubblici sono saliti a bordo e si sono recati (negli Stati Uniti) per l’addestramento”, ha detto Sheinbaum. “Chi ha autorizzato tutto questo? Il Segretario alla Difesa”.

Il suo gabinetto di sicurezza aveva pubblicato domenica sera su X che tali operazioni di addestramento “si svolgono in conformità con i protocolli stabiliti e nel rispetto degli accordi di collaborazione bilaterale”.

Entrambi gli eventi hanno evidenziato la delicatezza creata non solo dall’azione unilaterale dell’amministrazione Trump per catturare l’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro all’inizio di questo mese, ma anche dal successivo rinnovo di offerte e minacce di intraprendere un’azione militare diretta contro i cartelli della droga in Messico.

Sheinbaum e Trump si sono nuovamente confrontati la scorsa settimana sull’argomento. Entrambi i governi continuano a dichiarare che collaboreranno sulle questioni di sicurezza, con il Messico che ha sottolineato che non accetterà violazioni della propria sovranità.

I responsabili della sicurezza di entrambi i paesi si incontreranno nuovamente venerdì nel tentativo di “continuare a realizzare azioni concrete per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e ottenere risultati significativi per contrastare i cartelli e impedire al flusso illecito di fentanyl e armi di attraversare il nostro confine comune”, secondo una dichiarazione congiunta rilasciata giovedì scorso.

Tommaso Dal Passo

