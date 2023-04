MERCOSUR. L’UE vuole rendere operativo l’accordo, ma a certe condizioni

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’accordo con il Mercosur è una priorità, ma il governo argentino ha dei ripensamenti sui vantaggi che comporterebbe effettivamente, come è stato riferito nei giorni scorsi.

«Ci concentreremo sugli accordi di libero scambio laddove non ne abbiamo ancora uno, come ad esempio con la Nuova Zelanda, l’Australia, l’India e i nostri partner dell’Asean e del Mercosur», ha dichiarato la von der Leyen. Bruxelles lavorerà anche per migliorare e modernizzare gli accordi esistenti, come quelli con il Messico e la Cina, è stato spiegato, riporta MercoPress.

«Rafforzeremo la cooperazione in settori come il digitale e la tecnologia pulita, attraverso il Consiglio per il commercio e la tecnologia con l’India o l’UE-Giappone», ha proseguito von der Leyen.

«Inoltre, investiremo nelle infrastrutture attraverso la strategia Global Gateway. Stiamo offrendo ai Paesi in via di sviluppo una reale opportunità di finanziamento delle infrastrutture», ha aggiunto.

La von der Leyen si recherà a Buenos Aires il 14 aprile per discutere di questi temi e per cercare di introdurre nell’accordo uno “strumento aggiuntivo” per lo sviluppo sostenibile che corrisponda a quanto l’Europa ha già nella sua legislazione.

Rupert Schlegelmilch, emissario dell’Unione Europea per il commercio e l’agricoltura, ha tenuto insieme all’ambasciatore europeo Amador Sánchez Rico una serie di incontri nella capitale argentina con alti funzionari del governo locale e di Paraguay, Brasile e Uruguay. L’Argentina detiene attualmente la presidenza pro-tempore del Mercosur.

In questo scenario, il capo di gabinetto Agustín Rossi ha messo in guardia il Congresso argentino dalle “richieste unilaterali” che l’Europa cerca di introdurre, che comporterebbero “perdite milionarie” se attuate; il governo argentino ritiene che questi cambiamenti «potrebbero influenzare le concessioni già negoziate nell’accordo» e ha scartato la possibilità che tutto ciò venga negoziato al vertice dei capi di Stato Celac-UE che si terrà in Belgio il prossimo giugno, si legge nel “Rapporto 135” di Rossi alla Camera dei deputati.

«Il Ministero degli Affari Esteri riferisce che dalla chiusura dell’accordo di principio nel luglio 2019, l’UE ha sollevato una serie di nuove misure e richieste unilaterali che hanno ritardato l’avanzamento dei negoziati», ha dichiarato Rossi.

Tra queste misure c’è il cosiddetto “Patto Verde”, un pacchetto normativo attraverso il quale l’UE cerca di attuare riforme in settori come l’energia, l’uso del suolo, la deforestazione e le emissioni, che, secondo il Mercosur, «potrebbero influenzare le concessioni già negoziate nell’accordo».

Secondo Buenos Aires, questi regolamenti con nuovi requisiti, che saranno applicati alle aziende dei Paesi membri dell’UE, avranno un impatto anche sul resto dei fornitori non UE, comprese le aziende del Mercosur.

«Se il regolamento attualmente in fase di elaborazione da parte dell’UE verrà approvato, l’Argentina potrebbe perdere le sue esportazioni di biodiesel verso questi Paesi, che l’anno scorso ammontavano a 1.850 dollari e rappresentavano il 17% del totale esportato dal nostro Paese verso questo blocco», ha proseguito Report 135. Secondo Rossi, questa proposta è in fase di elaborazione e non è stata presa in considerazione.

Secondo Rossi, questa proposta viene analizzata in consultazione con gli Stati del Mercosur, in modo che il suo testo «contempli gli interessi di entrambi i blocchi e una visione condivisa sullo sviluppo sostenibile».

Rossi ha anche sottolineato che «rimangono dubbi sulla cosiddetta “architettura dell’accordo” proposta dall’UE».

Per l’amministrazione del presidente Alberto Fernandez, queste nuove proposte dell’Unione Europea «potrebbero avere ripercussioni sulle aziende argentine che utilizzano determinate indicazioni geografiche per i loro prodotti».

Rossi ha dichiarato che l’Argentina e i suoi partner stanno seguendo da vicino questi problemi e stanno valutando le possibili “linee d’azione da seguire”.

Maddalena Ingroia