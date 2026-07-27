MERCOSUR. Brasile e Argentina ai ferri corti

Domenica il Brasile ha richiamato il suo ambasciatore a Buenos Aires, Julio Bitelli, per consultazioni e ha convocato l’ambasciatore argentino a Brasilia, Daniel Raimondi, per fornire spiegazioni al Ministero degli Esteri, nella più dura reazione diplomatica tra i due Paesi degli ultimi anni.

I provvedimenti, adottati dal Ministro degli Esteri Mauro Vieira, fanno seguito al discorso pronunciato sabato a San Paolo dal Presidente argentino Javier Milei in occasione della convention che ha formalizzato la candidatura presidenziale di Flávio Bolsonaro, riporta MercoPress.

Un portavoce del Ministero degli Esteri brasiliano ha dichiarato che l’ambasciatore è stato richiamato “a causa degli insulti del Presidente Milei” durante l’evento, in cui si è riferito a Luiz Inácio Lula da Silva con termini come “ladro” e “criminale” e ha definito “spazzatura” il giudice della Corte Suprema Federale Alexandre de Moraes, dopo che quest’ultimo aveva negato al presidente argentino il permesso di far visita a Jair Bolsonaro, che sta scontando una condanna a 27 anni di arresti domiciliari per tentato colpo di stato. Il richiamo per consultazioni è un segnale formale di disappunto con cui un governo richiama temporaneamente in patria il proprio rappresentante.

Poche ore dopo la diffusione della notizia, Milei ha ampliato le sue accuse in un’intervista radiofonica rilasciata in occasione della Fiera Rurale di Palermo. Lì ha accusato il governo brasiliano di aver finanziato parte di quella che ha definito una “campagna anti-argentina”: “Sapete chi ha investito più soldi in questa campagna anti-argentina? Il governo del Brasile. Il 25% delle risorse proveniva dal governo del Brasile”, ha affermato. Ha esteso l’accusa anche al Messico e al Partito Democratico statunitense. Non ha fornito alcuna prova e non ha specificato a quale campagna si riferisse, e l’affermazione non è supportata da alcuna documentazione pubblica nota.

Nella stessa intervista, Milei ha difeso l’allineamento del suo governo con gli Stati Uniti e Israele e ha nuovamente criticato la magistratura brasiliana per avergli impedito di far visita a Jair Bolsonaro, condannato a oltre 27 anni per il tentato colpo di stato e attualmente agli arresti domiciliari. La Corte Suprema Federale aveva vietato le visite per motivi politici o elettorali fino alla conclusione del processo elettorale.

L’episodio ha suscitato reazioni anche all’interno dell’Argentina. Il governatore della provincia di Buenos Aires, Axel Kicillof, ha dichiarato che il Paese “rispetta le nazioni sorelle ed è impegnato nell’integrazione regionale”.

L’ex presidente argentino Alberto Fernández ha pubblicato domenica un video sui social media in cui denunciava gli insulti di Milei: «Milei è andato in Brasile urlando come un pazzo, pretendendo di vedere in prigione un golpista», ha scritto. «Insultare il presidente di una nazione sorella e nostro principale partner commerciale è imperdonabile», riporta The Morning Star.

La crisi coinvolge i due membri più grandi del Mercosur, che sono anche i principali partner commerciali l’uno dell’altro. La visita di Milei, la sua terza in Brasile da quando si è insediato, non ha previsto alcun contatto con il governo federale.

Lula non ha commentato pubblicamente le dichiarazioni di Milei, ma in un articolo d’opinione pubblicato domenica sul Washington Post, ha insistito sul fatto che «il destino del Brasile è determinato solo dai brasiliani, senza interferenze esterne, senza sottomissione».

Tommaso Dal Passo

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