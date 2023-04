MEDIO ORIENTE. Riyadh e Teheran si incontrano a Pechino

I ministri degli Esteri di Iran e Arabia Saudita si sono incontrati giovedì a Pechino per il primo incontro formale dei loro massimi diplomatici in più di sette anni, dopo che la Cina ha mediato un accordo per ripristinare le relazioni tra le massime potenze regionali.

Dopo anni di ostilità che hanno alimentato i conflitti in tutto il Medio Oriente, l’Iran e l’Arabia Saudita hanno concordato di porre fine alla loro frattura diplomatica e di riaprire le missioni diplomatiche in un accordo significativo facilitato dalla Cina il mese scorso, riporta Reuters.

In un breve filmato trasmesso dalla TV di Stato iraniana, il principe Faisal bin Farhan Al Saud e il suo omologo iraniano, Hossein Amirabdollahian, si sono salutati prima di sedersi fianco a fianco.

L’Arabia Saudita e l’Iran, rispettivamente le potenze musulmane sunnite e sciite dominanti nel Golfo, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta che avrebbero avviato gli accordi per la riapertura delle ambasciate e dei consolati entro il periodo di due mesi previsto dall’accordo.

«I gruppi tecnici continueranno a coordinarsi per esaminare le modalità di espansione della cooperazione, compresa la ripresa dei voli e delle visite bilaterali di delegazioni ufficiali e del settore privato e la facilitazione della concessione dei visti per i cittadini dei due Paesi», hanno dichiarato.

In un tweet, l’iraniano Amirabdollahian ha dichiarato che l’incontro di giovedì con il suo omologo saudita è stato “positivo”, aggiungendo che “l’enfasi sulla stabilità e la sicurezza sostenibile” sono state tra le questioni concordate e “nell’agenda comune”.

A marzo, il presidente cinese Xi Jinping ha contribuito a mediare l’accordo a sorpresa, dimostrando la crescente influenza di Pechino in Medio Oriente. Il ruolo della Cina in questa svolta ha scosso le dinamiche in una regione in conflitto dove gli Stati Uniti sono stati per decenni il principale mediatore.

In un incontro con gli inviati iraniani e sauditi, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha dichiarato che Pechino sostiene i Paesi del Medio Oriente nel sostenere la loro indipendenza strategica, liberandosi delle “interferenze” esterne e mantenendo il futuro della regione nelle proprie mani.

La distensione tra il regno sunnita e la repubblica sciita potrebbe contribuire a stabilizzare il Medio Oriente, dove le due parti hanno sostenuto forze settarie per procura che sono in lotta o apertamente in guerra.

L’Arabia Saudita ha tagliato i legami con l’Iran nel 2016, dopo che la sua ambasciata a Teheran è stata presa d’assalto durante una disputa tra i due Paesi per l’esecuzione di un chierico sciita da parte di Riyadh.

Le relazioni avevano iniziato a peggiorare già un anno prima, dopo che l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono intervenuti nella guerra dello Yemen, dove il movimento Houthi, vicino all’Iran, aveva spodestato un governo sostenuto dall’Arabia Saudita e preso il controllo della capitale Sanaa.

Non è chiaro se il ripristino delle relazioni diplomatiche possa contribuire a rafforzare il processo di pace nello Yemen, dove l’Arabia Saudita è impegnata in duri colloqui con gli Houthi per un cessate il fuoco permanente.

Tuttavia, il riavvicinamento potrebbe significare una maggiore sicurezza per l’Arabia Saudita, che sta portando avanti il suo vasto progetto Vision 2030 per modernizzare e diversificare la sua economia, da tempo dipendente dal petrolio. Il regno ha accusato l’Iran di armare gli Houthi, che hanno lanciato missili e droni contro città e impianti petroliferi sauditi.

Nel 2019, Riyadh ha attribuito la responsabilità di un attacco alle strutture petrolifere di Aramco, che ha messo fuori uso metà della sua produzione di petrolio, direttamente alla Repubblica islamica. L’Iran ha negato queste accuse.

Secondo la dichiarazione congiunta, Teheran e Riyadh hanno sottolineato l’importanza di rilanciare un patto di sicurezza firmato nel 2001, in base al quale entrambe le parti hanno concordato di cooperare per affrontare il terrorismo, il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, nonché un patto commerciale e tecnologico del 1998.

Maddalena Ingrao