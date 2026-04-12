MEDIO ORIENTE. Nuove Alleanze e Nuovo Ordine all’orizzonte

Il primo Ministro pakistano, Shehbaz Sharif, ha annunciato nelle prime ore dell’8 aprile che tra Stati Uniti e Iran è stato concordato un cessate il fuoco di due settimane. Delegazioni di entrambe le parti dovrebbero partecipare a ulteriori colloqui nella capitale pakistana, Islamabad, venerdì. Questo avviene a meno di due settimane dai colloqui che il Pakistan ha ospitato con Arabia Saudita, Egitto e Turchia, durante i quali i quattro Paesi hanno chiesto la fine delle ostilità nel Golfo. L’incontro ha sancito il ruolo del quartetto come principale canale negoziale tra Teheran e Washington e potrebbe segnare l’inizio di un nuovo ordine regionale volto a limitare il dominio israeliano e iraniano dopo la guerra.

Anche prima dell’inizio della guerra, alla fine di febbraio, Israele e Iran erano entrambi isolati nella regione. Non vi è alcuna possibilità di riavvicinamento tra Israele e Arabia Saudita, che era l’obiettivo originario degli Accordi di Abramo del 2020. Tali accordi miravano a normalizzare le relazioni tra Israele e gli altri Paesi del Medio Oriente, riporta The Conversation. Gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein hanno firmato accordi con Israele nell’ambito di tali accordi. Ma i sauditi hanno da tempo affermato che non normalizzeranno i rapporti con Israele prima della creazione di uno Stato palestinese, ipotesi esclusa dal parlamento israeliano con un voto nel 2024. Sembrerebbe che l’Arabia Saudita voglia ora sostituire Israele con la Siria come Paese di transito per un cavo in fibra ottica che collegherà il regno alla Grecia.

Anche la Turchia ha interrotto le sue relazioni con Israele nel 2024 a causa del conflitto a Gaza. E i rapporti tra Israele e Qatar si sono deteriorati nel settembre 2025 dopo un attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha, che ha suscitato la condanna unanime del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Gli unici principali alleati dell’Iran sono la Russia e, in misura molto minore, la Cina e gli Houthi nello Yemen. Dall’inizio del conflitto con gli Stati Uniti e Israele, la Cina “rimasta in finestra”. Gli Houthi sono entrati di recente in guerra a sostegno dell’Iran, ma sono stati indeboliti dagli attacchi israeliani degli ultimi anni.

Il solido rapporto tra Qatar e Iran è stato interrotto dopo che i missili iraniani hanno colpito il principale impianto di gas del paese, Ras Laffan, il 18 marzo. E la parziale distensione tra Iran e Arabia Saudita, mediata dalla Cina nel 2023 dopo anni di ostilità, è ora fallita a seguito degli attacchi iraniani contro le infrastrutture energetiche saudite. È in questo contesto, in cui sia l’Iran che Israele sono considerati paria regionali, che Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto hanno intensificato i loro sforzi per garantire la stabilità in Medio Oriente.

Questi quattro paesi condividono alcune aree di interesse comuni che contribuiscono a spiegare il loro desiderio di rimodellare la regione. Tutti questi Paesi hanno legami politici ed economici con gli Stati Uniti e sono membri del Board of Peace di Donald Trump. Istituito nel 2026, il Board si propone di affrontare i conflitti globali e di raggiungere una pace duratura e la ricostruzione a Gaza.

Ciascuno di questi Paesi apporta inoltre un contributo importante alla loro nascente alleanza. Il Pakistan possiede armi nucleari, l’Arabia Saudita ha le seconde riserve petrolifere più grandi al mondo, l’Egitto controlla l’accesso al vitale Canale di Suez e la Turchia è membro della NATO. Tutti hanno industrie della difesa piuttosto avanzate e una popolazione complessiva di 500 milioni di persone. Nel loro insieme, rappresentano i Paesi a maggioranza musulmana più influenti al mondo dal punto di vista politico e militare.

Tuttavia, queste quattro nazioni non sono necessariamente alleate naturali e le loro relazioni hanno attraversato periodi turbolenti nel corso degli anni. Il rapporto tra Egitto e Arabia Saudita, ad esempio, è stato spesso descritto come un “matrimonio difficile”. L’Egitto è stato un tempo il motore del nazionalismo panarabo, un movimento che promuove un’identità politica araba laica e unitaria.

Il regno saudita ha storicamente considerato questo movimento una minaccia. Ma da quando Abdel Fattah al-Sisi è salito al potere come presidente dell’Egitto nel 2014, le loro divergenze sono state superate. Sisi ha offerto supporto politico e militare all’operazione saudita contro gli Houthi nel 2015, e successivamente Egitto e Arabia Saudita hanno rafforzato i loro legami di difesa.

Sotto la guida di Recep Tayyip Erdoğan, la Turchia si è posizionata come leader regionale e risolutore di problemi. Ma anche la Turchia ha attraversato periodi di relazioni tese con altre potenze regionali. Le relazioni di Ankara con il Cairo si sono deteriorate drasticamente dopo che il presidente egiziano Mohammed Morsi, stretto alleato della Turchia, ha abbandonato il governo.Il presidente saudita, figura chiave, è stato deposto da un colpo di stato nel 2013.

Analogamente, le tensioni tra Turchia e Arabia Saudita si sono acuite in seguito all’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul nel 2018. Un rapporto dell’intelligence statunitense del 2021 ha concluso che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman avrebbe approvato l’omicidio, accusa che egli nega.

Nel 2022 si è assistito a un processo di riavvicinamento tra Turchia e Arabia Saudita, e successivamente tra Turchia ed Egitto nel 2025. Erdoğan ha visitato il Cairo e Riyadh nel febbraio 2026 e ha proposto diversi modelli geoeconomici per collegare l’Asia all’Europa. Tra questi, il cosiddetto Corridoio Medio-Orientale, un corridoio economico pianificato volto a promuovere l’integrazione economica tra Asia, Golfo Persico ed Europa.

Il Pakistan, nel frattempo, non è ancora intervenuto in aiuto dell’Arabia Saudita quando quest’ultima è stata attaccata dall’Iran nell’ambito del conflitto in corso. Ciò nonostante la firma di un accordo strategico di difesa reciproca tra i due Paesi nel 2025.

Arabia Saudita, Egitto, Pakistan e Turchia non sono sempre andati d’accordo. Tuttavia, le loro relazioni di convenienza stanno acquisendo sempre maggiore importanza con il crescente isolamento regionale di Israele e Iran.

Maddalena Ingroia

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