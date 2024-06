MEDIO ORIENTE. L’Ad di Reportage nella lista delle 150 figure più potenti

La rivista Construction Week, la piattaforma di notizie specializzata per il settore delle costruzioni e degli appalti in Medio Oriente, ha classificato Andrea Nucera, amministratore delegato di Reportage Properties, nella lista 2024 delle 150 figure più potenti e influenti nel settore delle costruzioni e dell’edilizia in Medio Oriente.

Andrea Nucera è uno dei leader di spicco nel settore immobiliare negli Emirati Arabi Uniti e nella regione. Ha ricoperto la carica attuale da quando è stata fondata Reportage Properties nel 2014.

Grazie alla sua vasta esperienza nel campo immobiliare, Nucera ha portato Reportage Properties ad espandersi e lanciare numerosi progetti illustri all’interno e all’esterno degli Emirati Arabi Uniti, poiché il portafoglio di Reportage Properties comprende 35 progetti negli Emirati, Egitto, Turchia, Marocco e Arabia Saudita.

Recentemente, Forbes Middle East ha classificato Andrea Nucera, al 57° posto nella lista dei “Leader immobiliari più influenti del Medio Oriente” nel 2024, che mette in evidenza 100 sviluppatori immobiliari regionali che abbracciano l’innovazione e lavorano per costruire il futuro.

Le vendite di Reportage Properties hanno superato i 3,7 miliardi di AED (1 miliardo di dollari) nel 2023, rispetto ai 2,3 miliardi di AED del 2022, con una crescita di oltre il 60%, mentre le vendite nei primi cinque mesi dell’anno in corso hanno superato i 2,5 miliardi di AED.

Negli ultimi mesi Reportage ha rivelato l’avvio di ulteriori nuovi progetti, pur continuando a implementare e completare i progetti esistenti secondo i tempi specificati

