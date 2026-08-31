MEDIO ORIENTE. La nuova partita del nucleare civile tra ambizioni regionali e competizioni delle grandi potenze

Il progetto siriano sull’adozione di un programma nucleare civile non può essere analizzato isolatamente. Il Medio Oriente sta attraversando una fase di forte espansione dell’interesse verso l’energia nucleare civile. Turchia, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Arabia Saudita stanno sviluppando o pianificando programmi nucleari civili. Riyadh ha recentemente raggiunto con Washington un accordo di cooperazione nucleare civile trentennale, ai sensi della cosiddetta “Sezione 123” dell’Atomic Energy Act. L’intesa attribuisce alle imprese statunitensi un ruolo importante nello sviluppo del programma nucleare saudita, compresa la possibilità di realizzare reattori AP1000. L’accordo rappresenta un passaggio significativo nei rapporti tra Washington e Riyadh, ma il progetto è diventato immediatamente geopolitico. Il presidente Donald Trump ha infatti condizionato l’attuazione dell’accordo alla normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele attraverso l’adesione saudita agli Accordi di Abramo. L’accordo, firmato il 22 luglio, è stato trasmesso al Congresso statunitense il 24 agosto e dispone ora di un periodo di 90 giorni di sessione per la revisione parlamentare.

Il punto più controverso riguarda il ciclo del combustibile. Diversamente dal modello adottato dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno accettato restrizioni particolarmente rigorose sulle attività di arricchimento dell’uranio e di riprocessamento, il dossier saudita ha alimentato interrogativi sulla possibilità che il regno possa sviluppare in futuro capacità di arricchimento. È proprio questa possibilità a rendere il programma saudita strategicamente sensibile. La questione non è tanto la costruzione di una centrale elettrica quanto il controllo della parte più delicata del ciclo del combustibile. Un programma nucleare civile dotato di capacità autonome di arricchimento offre infatti una maggiore autonomia strategica, anche se ciò non equivale automaticamente alla volontà di costruire un’arma nucleare. Grazie al nucleare una parte degli idrocarburi destinati all’uso interno verrebbero destinati all’esportazione. In questa prospettiva, il nucleare non rappresenta soltanto una fonte di elettricità, ma può diventare parte della più ampia strategia di trasformazione economica del regno. La sua rilevanza riguarda inoltre lo sviluppo di competenze tecnologiche, la ricerca, la medicina nucleare, l’industria e la possibilità di costruire nel tempo una filiera nazionale legata all’energia atomica che darebbe valore aggiunto all’attuale posizione economica di Riyadh.

Questa dimensione economica si intreccia con quella strategica. Riyadh punta a sviluppare una maggiore autonomia nel settore energetico e tecnologico, mentre Washington mira a mantenere un ruolo centrale nello sviluppo del programma saudita e, al tempo stesso, a impedire che Russia e Cina acquisiscano una posizione dominante in un settore considerato strategico. Il nucleare diventa quindi parte di una più ampia competizione per l’influenza nel Golfo. La scelta di affidarsi alla tecnologia statunitense non riguarda soltanto la produzione di elettricità, ma anche il trasferimento di conoscenze, la formazione del personale, la gestione degli impianti e la costruzione di rapporti industriali destinati a durare per decenni. In questo scenario si inserisce la competizione internazionale tra Stati Uniti, Russia, Cina e Corea del Sud per la costruzione dei nuovi reattori: Mosca, attraverso Rosatom, mantiene una forte presenza in Paesi come Turchia ed Egitto, mentre Washington, Pechino e Seul cercano di ampliare la propria influenza tecnologica.

La Russia dispone attualmente di 34 reattori operativi in 11 centrali nucleari per una capacità nucleare installata di circa 28 GW. Il governo punta ad aumentare la quota dell’energia nucleare fino al 25% entro il 2045 e ha approvato piani per una significativa espansione della capacità, comprendente grandi reattori, piccoli reattori modulari e tecnologie avanzate. Il piano generale include le istruzioni specifiche di Putin per la rapida messa in funzione di centrali nucleari, come quelle di Khabarovsk e Kola, e la costruzione di 38 centrali nucleari (ad ora 9 siti sono stati già realizzati, secondo quanto riportato dall’agenzia Anadolu citando il capo di Rosatom Alexey Likhachev).

Il dato più importante, tuttavia, è la dimensione internazionale. Rosatom è oggi uno dei principali strumenti di influenza economica e tecnologica di Mosca. La Russia sta costruendo reattori in diversi Paesi, tra cui Turchia, Egitto, Bangladesh, Cina e India. La World Nuclear Association registra inoltre un’ampia pipeline di progetti russi all’estero. “Soprattutto, è prevista un’espansione della distribuzione geografica di queste centrali elettriche. Nelle regioni degli Urali, in Siberia e nell’Estremo Oriente verranno costruite moderne centrali nucleari in grado di produrre elettricità pulita e a prezzi accessibili”, ha dichiarato Putin citato dall’agenzia Anadolu. Mosca non considera l’energia atomica soltanto come una fonte di elettricità, ma come uno dei principali strumenti della propria politica industriale e di proiezione internazionale.

Il modello russo consente a Mosca di esportare non soltanto reattori, ma un’intera filiera: progettazione, costruzione, finanziamento, combustibile, servizi tecnici e formazione. Questo crea rapporti di dipendenza tecnologica che possono estendersi per decenni, rendendo l’energia nucleare uno strumento di politica estera paragonabile, per alcuni aspetti, alle infrastrutture energetiche tradizionali.

È proprio nel contesto della competizione tra Russia, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud che il nucleare civile assume la sua piena dimensione geopolitica. La competizione non riguarda semplicemente chi costruirà il prossimo reattore. Riguarda chi controllerà le filiere tecnologiche, chi fornirà il combustibile, chi finanzierà gli impianti, chi formerà il personale e chi rimarrà legato al Paese cliente per la manutenzione e la gestione dei reattori per decenni. La Russia è particolarmente reattiva su questo terreno, ma non è la sola. Gli Stati Uniti puntano a mantenere un ruolo centrale nel mercato attraverso tecnologie come l’AP1000 e accordi di cooperazione nucleare; la Corea del Sud cerca di rafforzare la propria presenza internazionale con la tecnologia APR-1400; la Cina amplia rapidamente la propria industria nucleare e la capacità di esportazione. La Turchia è un esempio emblematico di questa competizione: Ankara sta cercando di mantenere aperti contemporaneamente i canali con Mosca, Pechino, Seul e Washington.

Per Damasco, invece, il principale obiettivo immediato non è costruire una centrale nucleare, ma recuperare credibilità internazionale. Prima di parlare di nuovi reattori, la Siria deve dimostrare di poter garantire trasparenza, sicurezza fisica dei materiali e piena cooperazione con l’AIEA.

L’espansione dell’energia nucleare civile non equivale automaticamente a una nuova corsa agli armamenti nucleari. Sarebbe però altrettanto ingenuo ignorare il rapporto tra programmi civili e capacità strategiche. Il punto critico è rappresentato dal ciclo del combustibile, soprattutto dall’arricchimento dell’uranio e dal riprocessamento del combustibile esaurito. Queste tecnologie possono avere applicazioni civili perfettamente legittime, ma possono anche contribuire allo sviluppo di capacità tecniche rilevanti ai fini della proliferazione nucleare. È per questo che l’eventuale sviluppo di capacità nazionali di arricchimento in Arabia Saudita – che è parte del TNP come Stato non dotato di armi nucleari e, quindi, ha il diritto di sviluppare attività nucleari pacifiche, compreso l’arricchimento, purché nel rispetto dei suoi obblighi di non proliferazione – viene osservato con particolare attenzione. In questo quadro l’acquisizione di una capacità nucleare autonoma potrebbe assumere un significato strategico in un Medio Oriente caratterizzato dalla competizione tra Iran, Israele e Arabia Saudita. Riyadh ha inoltre manifestato interesse per la possibilità di produrre autonomamente combustibile nucleare e ha più volte collegato la propria posizione nucleare all’evoluzione dell’equilibrio strategico regionale. Allo stesso modo, il dossier siriano non riguarda soltanto la quantità di materiale nucleare presente nei siti del Paese, ma anche la necessità di chiarire la natura delle attività nucleari pregresse e di verificare che non siano state intraprese attività non dichiarate.

Cristina Uccello

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