MAURITIUS. Trump demolisce l’accordo su Diego Garcia. Port Louis insorge

Mauritius ha risposto alle critiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all’accordo con la Gran Bretagna che le ha concesso la sovranità sulle strategiche Isole Chagos, affermando che la questione non è più oggetto di dibattito.

“La sovranità della Repubblica di Mauritius sull’arcipelago delle Chagos è già riconosciuta senza ambiguità dal diritto internazionale e non dovrebbe più essere oggetto di dibattito”, ha dichiarato martedì il procuratore generale mauriziano Gavin Glover, riporta TRT.

L’accordo sulle Chagos prevede che la Gran Bretagna ceda l’arcipelago – circa 2.000 chilometri a nord-est di Mauritius – alla sua ex colonia e paghi l’affitto della base militare statunitense-britannica, Diego Garcia, per un secolo.

Trump, che ha appoggiato l’accordo quando è stato firmato a maggio dello scorso anno, ha pubblicato martedì sui social media che il Regno Unito “cedere terreni estremamente importanti è un atto di GRANDE STUPIDITÀ, ed è l’ennesimo motivo di una lunga serie di ragioni di sicurezza nazionale per cui la Groenlandia deve essere acquisita”. “Questo accordo garantisce le operazioni della base congiunta USA-Regno Unito a Diego Garcia per generazioni, con solide disposizioni “per aver mantenuto intatte le sue capacità uniche e tenuto lontani i nostri avversari”, ha dichiarato Downing Street. Ha inoltre affermato che l’accordo del Regno Unito per la restituzione dell’arcipelago alla sua ex colonia “è stato accolto pubblicamente dagli Stati Uniti, dall’Australia e da tutti gli altri alleati dei Five Eyes”, riferendosi alla rete di intelligence istituita dopo la Seconda Guerra Mondiale tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Il procuratore generale di Mauritius ha dichiarato di aver “preso atto” dei commenti di Trump sull’accordo, che “si inserisce in un contesto geopolitico più ampio che coinvolge le rispettive posizioni di diversi partner internazionali, in particolare sulla questione della Groenlandia”.

“Questa evoluzione arriva dopo che il trattato concluso tra il Regno Unito e la Repubblica di Mauritius è stato descritto dagli Stati Uniti come un accordo storico. In quanto tale, solleva alcuni interrogativi.”

La Gran Bretagna ha insistito sul fatto che l’accordo, che è nelle fasi finali dell’esame parlamentare, sarebbe andato avanti nonostante l’inversione di rotta di Trump. “Prendiamo atto con soddisfazione delle prime dichiarazioni del governo britannico che confermano che l’accordo è conforme al diritto internazionale e riaffermano la sua intenzione di ratificarlo”, ha dichiarato Glover.

La Gran Bretagna, riporta AFP, ha mantenuto il controllo delle Isole Chagos dopo l’indipendenza di Mauritius negli anni ’60. Ma ha sfrattato migliaia di isolani delle Chagos che da allora hanno presentato una serie di richieste di risarcimento presso i tribunali britannici. Nel 2019, la Corte Internazionale di Giustizia ha raccomandato alla Gran Bretagna di restituire l’arcipelago a Mauritius dopo decenni di battaglie legali.

Antonio Albanese

