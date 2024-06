MATERIE PRIME. Sviluppo IA e Green Economy fanno crescere il costo del Rame

Il prezzo di riferimento globale del rame è recentemente salito al massimo storico, tra le aspettative di una forte domanda di intelligenza artificiale e di una ripresa economica cinese, nonostante la pesante produzione da parte delle raffinerie cinesi e la domanda più debole del previsto da parte del più grande consumatore di rame del mondo.

Si prevede che i prezzi del rame rimarranno elevati per qualche tempo poiché trader e investitori valuteranno se si materializzerà una forte domanda da parte dei data center per alimentare l’intelligenza artificiale e da progetti di energia pulita, riporta Nikkei.

Il rame è considerato come un indicatore della salute dell’economia globale. Il consumo del metallo non ferroso spesso aumenta insieme alla domanda di infrastrutture, che a sua volta aumenta con la crescita delle economie.

Il contratto “forward a tre mesi di riferimento” per il rame è salito a 11.104,5 dollari per tonnellata sul London Metal Exchange il 20 maggio, il livello più alto mai registrato. Venerdì 31 maggio è stato scambiato sopra i 10.000 dollari.

I prezzi elevati si inquadrano nel contesto delle misure adottate dalla Cina per rilanciare la propria economia. La Banca popolare cinese, la banca centrale, ha annunciato a metà maggio un piano di finanziamento da 42 miliardi di dollari per incoraggiare i governi locali ad acquistare le case invendute. La Cina è il più grande consumatore mondiale di rame e rappresenta oltre la metà della domanda globale del prodotto raffinato.

I prezzi sono inoltre sostenuti dalle previsioni di una spinta globale per le energie rinnovabili e i veicoli elettrici, nonché da più data center per supportare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, che richiederanno tutti il ​​rame.

Fonti e analisti del settore affermano che il mercato è stato ristretto in Nord America ed Europa, in parte a causa della domanda da parte del settore delle energie rinnovabili e dei produttori di veicoli elettrici. In termini di offerta, ad aprile l’LME ha vietato il commercio di rame russo appena fuso. I minatori hanno faticato a raggiungere gli obiettivi di produzione e a portare avanti nuovi progetti, come con la miniera di Cobre Panama, che ha interrotto le operazioni a causa delle proteste nel paese centroamericano per i danni ambientali e la vendita di terreni a società straniere.

Gli investitori hanno spostato la loro attenzione sulle materie prime, con le prospettive per le azioni che si attenuano mentre i tassi di interesse statunitensi rimangono elevati. Nel frattempo, la recente offerta della scostò mineraria australiana BHP Group di acquisire la società britannica Anglo American per le sue attività in rame ha sottolineato agli investitori l’importanza del rame, dicono gli osservatori del mercato.

Con l’economia cinese che sta lentamente decollando, il mercato asiatico non è così ristretto come in Occidente.

Si prevede che i prezzi del rame rimarranno elevati. Quest’anno la Wood Mackenzie prevede una carenza di offerta sul mercato. Il gruppo australiano Macquarie prevede un prezzo medio di 10.500 dollari per tonnellata nel trimestre ottobre-dicembre, dopo essere sceso a 9.800 dollari nel periodo luglio-settembre. Goldman Sachs prevede un aumento a 12.000 dollari la tonnellata entro la fine dell’anno.

Oltre al Giappone, l’India e il Sud-Est asiatico sono mercati promettenti. La domanda proveniente da paesi come il Vietnam e le Filippine è guidata dallo sviluppo delle infrastrutture. Ciò va di pari passo con l’elevata crescita economica dei paesi. La Tailandia potrebbe passare alla produzione di veicoli elettrici, mentre la Malesia è un mercato maturo che richiederà più rame per la sua transizione energetica.

Si prevede che la domanda globale di rame raffinato aumenterà del 19% tra il 2023 e il 2030, con la domanda propria della Cina che aumenterà del 16% e il paese che rimarrà il più grande mercato di rame del mondo. La domanda dell’India aumenterà più velocemente, al 61%, mentre si prevede che la domanda dal resto dell’Asia crescerà del 25%. Ciò tiene conto della domanda relativa ai data center, ha affermato la società di servizi finanziari.

Secondo l’Energy Agency, l’energia pulita sarà un fattore chiave della domanda di rame se il settore energetico globale vuole raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2050. L’agenzia prevede che la domanda di rame per altri usi rimarrà più o meno stabile fino al 2040.

Dal lato dell’offerta, le raffinerie cinesi hanno aumentato la produzione nonostante i prezzi elevati del concentrato di rame e la debole domanda. Non vi sono segnali di tagli alla produzione da parte delle raffinerie cinesi. Le raffinerie stanno raggiungendo i loro obiettivi di produzione per soddisfare gli obiettivi economici delle autorità cinesi.

Le società minerarie devono affrontare costi crescenti mentre lavorano per aumentare la produzione. Questi costi si presentano sotto forma di requisiti ambientali e di opposizione locale alle nuove miniere. La qualità dei minerali estratti dalle vecchie miniere si sta deteriorando, mentre i potenziali nuovi siti minerari in paesi come la Repubblica Democratica del Congo non dispongono delle infrastrutture necessarie.

