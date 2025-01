MATERIE PRIME. Sospesa la fusione Glencore RioTinto

Glencore ha contattato Rio Tinto alla fine dell’anno scorso per unire i due grandi produttori di rame, ma le discussioni non sono più attive.

I colloqui tra Rio, la società mineraria numero 2 al mondo, e Glencore, uno dei maggiori produttori di carbone e metalli di base al mondo, sono stati brevi e non hanno portato a nulla riporta Reuters, mentre giovedì Bloomberg News aveva riferito che i due erano in trattative di fusione in fase iniziale.

Una fusione tra le aziende ha il potenziale per essere la più grande di sempre nel settore minerario. Hanno un valore di mercato combinato di circa 158 miliardi di dollari, superando i 126 miliardi di BHP. Le due società globali si sono valutate a vicenda mentre cercavano modi per rafforzare la loro posizione in metalli come il rame che sono destinati a essere molto richiesti man mano che le industrie si spostano verso forme di energia più pulite.

Quella era la logica alla base dell’offerta da 49 miliardi di dollari di BHP per la più piccola Anglo American l’anno scorso, ma che è fallita a causa di problemi con la struttura dell’accordo.

Glencore ha affermato che se Rio fosse stata interessata, avrebbe dovuto pagare un premio significativo.

Glencore dovrebbe premiare gli azionisti con rendimenti di capitale quest’anno a seguito di una fusione da 34 miliardi di dollari della sua unità Viterra con Bunge.

Il mix di materie prime di Glencore è, infatti, perfettamente in linea con gli stimoli cinesi. Poi sarebbe inoltre uno “scontro culturale netto” tra la più conservatrice Rio Tinto e la più aggressiva Glencore.

Le azioni di Rio quotate negli Stati Uniti sono scese dello 0,5% nelle contrattazioni estese dopo la notizia di Bloomberg, mentre gli American Depository Receipts di Glencore hanno chiuso in rialzo del 2,4% dopo essere balzati di quasi il 9% a un certo punto.

Rio e Glencore hanno discusso di unire le loro operazioni in passato. Nel 2014, Rio ha respinto un’offerta di fusione da Glencore, affermando che non era nel migliore interesse degli azionisti.

Rio sarebbe probabilmente attratta dalle attività di rame di primo livello di Glencore a partire da Collahuasi in Cile e Antamina in Perù, ma potrebbe essere meno interessata alle sue attività di rame nella Repubblica Democratica del Congo o alla sua attività di carbone, un settore da cui Rio è uscita lo scorso decennio.

I colloqui estendono una serie di anni di attività di fusioni e acquisizioni tra società minerarie mentre rielaborano i loro portafogli nel mezzo della transizione verso forme di energia più pulite.

L’anno scorso Rio ha accettato di acquistare il produttore di litio quotato negli Stati Uniti Arcadium per 6,7 miliardi di dollari con il principale produttore mondiale di minerale di ferro che cerca di trasformarsi in un trasformatore di materie prime di fascia alta e a basse emissioni di carbonio.

L’anno scorso Glencore ha acquistato l’unità di carbone per la produzione di acciaio di Teck Resources per 6,9 miliardi di dollari.

Tommaso dal Passo

