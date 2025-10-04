MATERIE PRIME. L’Africa vuole produrre e raffinare ciò che estrae dal sottosuolo

La prima edizione della Settimana Mineraria Africana si è tenuta dall’1 al 3 ottobre a Città del Capo. Il forum ministeriale si è concentrato su come gli stati ricchi di risorse intendono ricavare maggiore valore dalle esportazioni di minerali, con i funzionari che hanno presentato iniziative per collegare l’attività mineraria a politiche industriali ed economiche più ampie.

I ministri della Repubblica Democratica del Congo (RDC), dello Zimbabwe e della Nigeria hanno illustrato i piani per espandere l’arricchimento minerario e la creazione di valore aggiunto durante il forum ministeriale “African Mining Week 2025” in corso a Città del Capo. L’arricchimento minerario si riferisce alla lavorazione di minerali grezzi all’interno del paese produttore, anziché all’esportazione non raffinati. Ciò può includere la fusione, la raffinazione, la creazione di valore aggiunto e la produzione, come la trasformazione del litio in batterie per veicoli elettrici (EV), del platino in convertitori catalitici o del rame in cablaggi.

Il Ministro delle Miniere della RDC, Louis Watum Kabamba, ha affermato che Kinshasa sta dando priorità alle zone economiche speciali per attrarre investimenti. Ha dichiarato ai delegati che è stato introdotto uno “sportello unico” per le procedure fiscali per facilitare la partecipazione e che il governo mira a implementare l’intelligenza artificiale per migliorare l’esplorazione mineraria, in particolare del litio, riporta BneIntelliNews

Kabamba ha anche sottolineato l’ambizione di espandere la produzione di rame, sottolineando che la RDC è il secondo produttore mondiale dopo il Cile. “Vogliamo utilizzare tecnologie avanzate per liberare il potenziale del litio. Siamo anche secondi dopo il Cile nella produzione di rame e vogliamo essere i primi”, ha affermato. La RDC sta dando priorità alle zone economiche speciali e agli investimenti tecnologici per promuovere la raffinazione di rame, cobalto e litio.

Il Ministro delle Miniere dello Zimbabwe, Winston Chitando, ha affermato che Harare mira a mettere in funzione una raffineria di metalli di base entro due anni. Ha osservato che lo Zimbabwe detiene le seconde riserve di platino al mondo dopo il vicino Sudafrica e cerca di sfruttarle per espandere l’occupazione e la capacità produttiva nazionale. Dal 2022, lo Zimbabwe ha imposto un divieto sulle esportazioni di litio grezzo, pianificando al contempo nuove raffinerie e parchi industriali per espandere la lavorazione locale. Ha aggiunto che tre parchi industriali sono in costruzione a Hwange, Beitbridge e fuori Harare per promuovere la creazione di valore aggiunto.

La delegazione nigeriana era guidata da Yusuf Farouk Yabo, segretario permanente del Ministero delle Miniere. Ha affermato che Abuja mira a costruire un’economia mineraria da 1 miliardo di dollari entro il 2030 e sta rivedendo il Mining Act del 2011 per garantire che supporti la partecipazione del settore privato. La Nigeria sta digitalizzando i processi minerari per migliorare l’accesso ai dati e la tracciabilità.

Anche i paesi del Sahel, in particolare i tre sotto regime militare, si stanno unendo a questa tendenza. Il Mali, uno dei principali produttori di oro, sta cercando di stabilire una capacità di raffinazione interna invece di fare affidamento sulle esportazioni verso Svizzera ed Emirati Arabi Uniti. Il Burkina Faso sta costruendo raffinerie su piccola scala per la lavorazione artigianale dell’oro a livello locale. Il Niger, che da tempo esporta uranio grezzo, sta esplorando partnership per espandere la lavorazione a valle, sebbene l’instabilità politica ne abbia rallentato i progressi.

Tommaso Dal Passo

