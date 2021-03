MAROCCO. Rabat è nella Top 5 dei paesi più sicuri in cui viaggiare

Lo specialista online per viaggi su misura, Tourlane, ha detto che il Marocco è tra le 5 migliori destinazioni più sicure per viaggiare.

Apparso nella classifica delle destinazioni più sicure per viaggiare a metà febbraio 2021, due settimane dopo il lancio della sua campagna di vaccinazione il Marocco da allora è salito di quattro posizioni e ora occupa il 5° posto nella classifica Tourlane, davanti a Nuova Zelanda, Islanda e Zimbabwe, come mostra la classifica di Tourlane pubblicata lunedì scorso.

Inoltre, il Marocco è per la terza settimana consecutiva l’unico altro Paese nordafricano a far parte della classifica con l’Egitto, sottolinea lo studio.

L’indagine include destinazioni in tutto il mondo attualmente o presto disponibili per i viaggiatori e tiene conto di vari criteri come il tasso di notifica di 14 giorni dei casi di Covid-19 o il punteggio del Regolamento sanitario internazionale (RSI).

In effetti sul fronte lotta alla pandemia da covid-19 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si è congratulata con il Marocco per l’efficacia della sua campagna di vaccini.

«Monitoriamo e valutiamo costantemente i fattori di rischio in ciascuna delle nostre destinazioni e lo scopo di questa guida è di aiutare i viaggiatori a valutare i fattori di rischio dei paesi attualmente aperti e di quelli che potrebbero esserlo a breve», spiega Johann Jones.

Redazione