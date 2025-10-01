MAROCCO. Proteste in piazza. È scoppiata la violenza

Le proteste giovanili nelle città del Marocco sono diventate molto più violente nella quarta notte di disordini, hanno dichiarato mercoledì le autorità, segnalando 263 membri delle forze di sicurezza e 23 civili feriti mentre i dimostranti davano fuoco ad auto e saccheggiavano negozi.

Le proteste sono iniziate sabato e si sono intensificate nelle notti successive. Le manifestazioni, che chiedono un miglioramento dell’istruzione e dell’assistenza sanitaria, sono state organizzate online da un gruppo giovanile anonimo e poco organizzato che si autodefinisce “GenZ 212”, utilizzando piattaforme come TikTok, Instagram e l’applicazione di gioco Discord, riporta Reuters.

Nella quarta notte di manifestazioni di martedì, giovani uomini hanno brandito coltelli e lanciato molotov e pietre, ha dichiarato il portavoce del Ministero dell’Interno in una nota. Ha aggiunto che 409 persone sono state fermate dalla polizia. Edifici amministrativi, banche e negozi sono stati saccheggiati o vandalizzati nelle città di Ait Amira, Inezgane, Agadir e Tiznit, nella regione del Souss, così come nella città orientale di Oujda, ha affermato.

In post sui social media che discutevano delle proteste, il gruppo GenZ 212 ha affermato di respingere la violenza e di impegnarsi a proseguire le proteste pacifiche. Ha affermato di non avere alcuna controversia con le forze di sicurezza, ma solo con il governo.

Il Ministero dell’Interno ha dichiarato che 142 veicoli appartenenti alle forze di sicurezza e 20 auto private sono stati incendiati.

Le proteste pacifiche per le condizioni economiche e sociali sono ricorrenti in Marocco, ma le manifestazioni di questa settimana sono le più violente almeno dal 2016 e 2017, quando i manifestanti si sono scontrati con le forze di sicurezza nella regione del Rif, nel nord.

Il Ministero dell’Interno difenderà il diritto di protestare nel rispetto delle procedure legali e risponderà con “moderazione e autocontrollo, evitando le provocazioni”, ha affermato il portavoce.

Maddalena Ingroia

