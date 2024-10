MAROCCO. L’UE riafferma “l’immenso valore” che attribuisce al partenariato strategico con Rabat

L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Vicepresidente della Commissione Europea, Josep Borrell, ha riaffermato il 14 ottobre “l’immenso valore” che l’UE attribuisce al partenariato strategico con il Marocco.

“I 27 desiderano approfondire il partenariato che collega il Marocco e l’UE, che è un partenariato a lungo termine, molto denso e profondo”, ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’UE, che ha presentato, in una conferenza stampa, le conclusioni del Consiglio Affari Esteri dell’Ue, svoltosi a Lussemburgo, riporta Map.

“Abbiamo stabilito rapporti amichevoli e una cooperazione articolata con il Marocco, e desideriamo continuarli e rafforzarli nei mesi a venire”, ha assicurato, aggiungendo che i ministri degli Esteri dell’Ue hanno preso atto delle sentenze della Corte di Giustizia Giustizia dell’UE sugli accordi agricoli e di pesca UE-Marocco.

Il capo della diplomazia dell’UE ha ribadito a questo proposito il contenuto della dichiarazione congiunta, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha riaffermato l’impegno del blocco europeo a preservare e rafforzare ulteriormente le strette relazioni con il Marocco in tutti i settori, secondo il principio “pacta sunt servanda”.

Nonostante le proteste e l’agitazione dell’Algeria, nonché la convocazione di 12 ambasciatori europei in Algeria, per esprimere la delusione dell’Algeria per le dichiarazioni dei leader politici europei in merito alle sentenze della CGUE, la Commissione UE mantiene la sua posizione”In stretta collaborazione con il Marocco, l’UE desidera rafforzare queste relazioni e preservare questo partenariato in tutti i settori”, ha poi detto Borrell, riporta Voice of Gambia.

Nella sua dichiarazione, Borrell ha sottolineato che il partenariato strategico con il Marocco è “di lunga durata e di vasta portata”, ricordando che esiste da oltre 55 anni dalla sua creazione nel 1969.

Tramite Borrell, i 27 hanno anche espresso il loro impegno a “rafforzare” e “preservare” il partenariato in tutti i campi. Nella sua dichiarazione, Borrell ha promesso che il partenariato avrebbe visto sviluppi positivi nei prossimi mesi.

La posizione dell’Unione giunge in un contesto delicato, poco dopo che l’Algeria ha convocato gli ambasciatori dei dodici paesi che avevano espresso il loro sostegno al Marocco a seguito delle decisioni della Corte. Questo gesto dell’Algeria potrebbe essere interpretato come un tentativo di ostacolare il sostegno europeo al suo vicino marocchino. In risposta, la dichiarazione unanime dei ministri degli esteri costituisce una ferma reazione da parte dell’UE, consolidando il legame duraturo con il Marocco di fronte ai tentativi di pressione dell’Algeria.

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa il 4 ottobre, è stata un argomento centrale durante la riunione dei ministri degli esteri dell’UE tenutasi lunedì 14 ottobre a Lussemburgo, riporta Yabiladi.

La dichiarazione di Borrell è arrivata poco dopo che il Ministero degli Affari Esteri dell’Algeria aveva convocato gli ambasciatori dell’UE, chiedendo spiegazioni in merito al sostegno espresso dalla maggior parte dei paesi dell’UE al Marocco in seguito alla sentenza della CGUE.

