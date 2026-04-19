MAROCCO. L’agricoltura cresce e impiega per lo più operai subsahariani 

Nel cuore delle fertili regioni rurali del Marocco, pick-up carichi di migranti provenienti dall’Africa subsahariana costeggiano un mare di serre in plastica che producono frutta e verdura fresca per i supermercati di tutta Europa e dell’Africa occidentale.

Alcuni di questi lavoratori – provenienti principalmente dall’Africa occidentale francofona – intendevano raggiungere l’Europa, ma ora hanno rimandato il viaggio per trovare lavoro in Marocco e colmare la crescente carenza di manodopera agricola locale, riporta Reuters.

Questa tendenza sottolinea il ruolo mutevole del Marocco nei flussi migratori internazionali, che si sta trasformando da paese di transito a destinazione finale, e contribuisce al recente calo dei tentativi di attraversamento verso l’Europa. Il continuo inasprimento dei controlli alle frontiere e le opportunità di lavoro in agricoltura per i migranti, dato che i marocchini delle zone rurali migrano sempre più verso le città in cerca di lavoro nell’edilizia e nei servizi, potrebbero consolidare questo cambiamento.

Le pianure di Chtouka, nella regione di Souss-Massa, 50 km a sud della città costiera di Agadir, incarnano le dinamiche in evoluzione.

Oltre 24.000 ettari di serre producono più dei quattro quinti delle esportazioni di frutta e verdura del Marocco, contribuendo a un aumento del 3,6% delle esportazioni agricole del paese, che lo scorso anno hanno raggiunto i 4,5 miliardi di dollari.

La tendenza, difficile da quantificare poiché le statistiche ufficiali non tengono conto della migrazione informale, è stata determinata dal mutamento delle condizioni economiche e sociali, secondo agricoltori e funzionari. Dopo anni di siccità, molti giovani marocchini si sono trasferiti nelle città, attratti dall’espansione dei settori delle costruzioni e dei servizi.

Ciò ha portato a una diminuzione del numero di marocchini impiegati in agricoltura, un settore che ha perso complessivamente 1,7 milioni di posti di lavoro dal 2000 a causa del declino dell’agricoltura di sussistenza, secondo le statistiche ufficiali.

Oggi solo un marocchino su quattro lavora in agricoltura, rispetto alla metà di vent’anni fa. Coloro che rimangono spesso chiedono salari più alti o preferiscono essere pagati a cottimo, ovvero per ogni cassetta riempita o fila di colture raccolte, secondo gli agricoltori.

Questo può far lievitare i salari fino a 500 dirham marocchini, pari a 55 dollari, al giorno, più di cinque volte quanto guadagnano i migranti. Allo stesso tempo, alcuni agricoltori si sono orientati verso colture da reddito più intensive in termini di manodopera e destinate all’esportazione, come fragole, lamponi e mirtilli.

La manodopera subsahariana è per lo più informale, sebbene oltre 50.000 migranti abbiano ottenuto un permesso di soggiorno in Marocco dal 2013. La carenza di manodopera potrebbe aggravarsi con il calo del tasso di fertilità in Marocco, attualmente al di sotto del livello di sostituzione, pari a 1,9 figli per donna.

Si prevede che la spesa del Marocco per ferrovie, strade, stadi e aeroporti in vista dei Mondiali di calcio che co-organizzerà nel 2030 raggiungerà circa 190 miliardi di dirham, pari a 20 miliardi di dollari, nei prossimi quattro anni, pari a circa il 12% del PIL.

Questo attirerà ancora più lavoratori dalle zone rurali verso le città. La popolazione della città è quadruplicata negli ultimi tre decenni, raggiungendo i 113.000 abitanti, in gran parte grazie all’arrivo di lavoratori migranti.

Con l’invecchiamento dei lavoratori marocchini, i migranti subsahariani hanno progressivamente preso il loro posto, e potrebbero stabilirsi a lungo termine in Marocco, mentre altri affermano di avere ancora in mente l’Europa.

Maddalena Ingrao

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