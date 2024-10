MAROCCO. La Francia adotta la mappa che include il Sahara Occidentale

La Francia ha adottato ufficialmente la mappa del Marocco che include l’intero territorio de Sahara Occidentale, dal 29 ottobre.

Questa decisione arrivata al culmine della nuova posizione di Parigi riguardo alla controversia del Sahara Occidentale, e che segna un importante sviluppo nelle relazioni franco-marocchine.

La scelta del Quai d’Orsay di pubblicare la mappa aggiornata arriva dopo la lettera inviata dal Presidente francese Emmanuel Macron al Re del Marocco Mohammed VI, in cui si sottolinea chiaramente il riconoscimento della sovranità marocchina sul Sahara Occidentale. Macron, in visita ufficiale in Marocco dal 28 al 30 ottobre, ha dichiarato ieri di fronte al parlamento marocchino che “il presente e il futuro del Sahara Occidentale fanno parte del quadro della sovranità marocchina.”

La Francia segue così un percorso già tracciato dagli Stati Uniti nel 2020, quando l’allora amministrazione americana aveva ufficializzato il proprio riconoscimento della sovranità del Marocco sulla regione del Sahara Occidentale. Una decisione, presa sotto l’amministrazione del presidente Donald Trump, che ha dato avvio a una serie di iniziative diplomatiche volte a favorire una soluzione pacifica e stabile alla controversia. Anche l’attuale amministrazione statunitense ha mantenuto tale riconoscimento, consolidando la posizione americana in linea con le aspirazioni marocchine per la stabilità regionale.

Sempre più ampio è il supporto da altri Paesi europei e dal mondo.

Ad oggi sono più di 112 paesi membri dell’ONU che sostengono il Marocco. Più di 20 sono i Paesi europei che hanno riconosciuto il piano marocchino di autonomia per il Sahara Occidentale come “serio e credibile.” Tra questi, la decisione storica della Spagna nel 2022, con il premier Pedro Sánchez che ha definito il piano di Rabat come la proposta più realistica per risolvere la questione. A questo riconoscimento si sono aggiunti altri Paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Belgio e Germania, che hanno appoggiato il piano marocchino per promuovere una soluzione pacifica e duratura alla controversia.

Redazione

