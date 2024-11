MAROCCO. Idrogeno: MGH Energy e Petrom siglano accordo strategico per combustibili sostenibili 

La multinazionale francese MGH Energy e la compagnia marocchina Petrom hanno firmato un protocollo d’intesa che mira a unire i loro sforzi per rispondere all’offerta del Marocco per l’idrogeno verde. La collaborazione, ufficializzata alla presenza della Ministra dell’Economia e delle Finanze marocchina, Nadia Fettah, e del Ministro francese dell’Industria Antoine Armand, si inserisce nell’ambito della “Morocco Green Hydrogen Offer” e ha come fulcro il progetto Janassim, un’iniziativa innovativa pensata per produrre 500.000 tonnellate di combustibili rinnovabili ogni anno, con un investimento di 5 miliardi di dollari.

La partnership prevede un’intensa collaborazione tra le due aziende, che metteranno in comune competenze tecniche e strategiche per il mercato dei combustibili sintetici. MGH Energy contribuirà con la sua esperienza nel campo delle energie rinnovabili e della decarbonizzazione dei trasporti, mentre Petrom si concentrerà su distribuzione e commercializzazione dei nuovi combustibili sul mercato marocchino, ampliando l’offerta verso soluzioni sostenibili, riporta le360.

Situato nella regione di Dakhla-Oued Ed-Dahab, Janassim punta a ridurre significativamente le emissioni di CO₂ derivanti dai settori dei trasporti marittimo e aereo. Il progetto sfrutterà le abbondanti risorse naturali della regione, come vento e sole, per generare 2,2 gigawatt di energia rinnovabile, rendendosi operativo con l’apertura del porto di Dakhla Atlantique nel 2030. L’iniziativa permetterà di evitare l’emissione di circa 724.000 tonnellate di CO₂ all’anno.

Oltre a rappresentare un passo in avanti nella transizione energetica marocchina, Janassim mira a generare un impatto socio-economico tangibile a livello locale. Si prevede infatti la creazione di corsi di formazione specializzata e diplomi mirati per preparare le nuove generazioni alle esigenze della produzione sostenibile. Janassim contribuirà anche all’economia locale, supportando l’agricoltura e le industrie circostanti, consolidando il Marocco come un centro di riferimento per l’idrogeno verde e i combustibili a basso impatto ambientale.

Jean-Michel Germa, presidente di MGH Energy, ha dichiarato: “Questa partnership con Petrom rappresenta una svolta nella produzione e commercializzazione di combustibili sintetici in Marocco, rispondendo alla crescente domanda di energia sostenibile per decarbonizzare i trasporti pesanti.” Hicham Bouzoubaa, CEO di Petrom, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di contribuire a una visione così ambiziosa per un futuro più verde.”

Redazione

