MAROCCO. Gli Stati Uniti elogiano la leadership del Marocco

Gli Stati Uniti hanno salutato la leadership del Re Mohammed VI del Marocco nel promuovere la pace e la sicurezza regionale e internazionale.

In un comunicato stampa diffuso lunedì 27 gennaio a Washington al termine di un colloquio telefonico fra il segretario di Stato Marco Rubio ed il suo omologo marocchino Nasser Bourita, il Segretario di Stato americano ha sottolineato l’importanza del partenariato strategico marocchino-americano a favore della pace regionale e internazionale e sicurezza, accogliendo con favore la leadership del Re del Marocco in questo contesto.

Le discussioni tra le due parti si sono concentrate anche sull’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, sul rilascio degli ostaggi e sulla leadership del Marocco nella fornitura di aiuti umanitari ai palestinesi, indica il comunicato stampa del portavoce del Dipartimento di Stato.

L’accordo di cessate il fuoco del 19 gennaio ha posto fine alla guerra e si prevede che inizieranno i negoziati per determinare la seconda fase dell’accordo tra Hamas e le Forze israeliane. Oltre al cessate il fuoco, Bourita e Rubio hanno anche discusso delle spedizioni di aiuti umanitari del Marocco che sono state inviate ai civili a Gaza durante il genocidio.

Il Marocco si è mobilitato per Gaza, ospitando centinaia di proteste in tutto il paese. Oltre a condannare l’inazione internazionale e, nel caso degli Stati Uniti, il sostegno a Israele, i marocchini sono scesi in piazza per chiedere la fine dei legami del Marocco con Israele. Il governo marocchino ha risposto a tali richieste rassicurando i cittadini che i suoi legami con Israele non rappresentano la sua posizione sulla causa palestinese, riporta Morocco World News.

Per quanto riguarda i colloqui tra Bourita e Rubio, la dichiarazione ha specificato che i due diplomatici “si sono impegnati a cooperare intensamente per promuovere interessi comuni nella regione e porre fine ai conflitti, anche basandosi sugli Accordi di Abramo”, e che hanno anche affermato l’importanza di espandere il commercio, gli investimenti e la cooperazione commerciale.

Durante questa prima intervista del Segretario di Stato con un ministro arabo, Rubio e Bourita hanno anche insistito sull’importanza di rafforzare il commercio e gli investimenti tra i due paesi a beneficio di entrambi i popoli, conclude il comunicato stampa del Dipartimento di Stato.

Il comunicato statunitense recita: “Il Segretario di Stato Marco Rubio ha parlato oggi con il Ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita. Il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno discusso della forte partnership tra Stati Uniti e Marocco nel promuovere la pace e la sicurezza regionali e globali, sotto la guida di Re Mohamed VI. Hanno discusso dell’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza, del rilascio degli ostaggi e della leadership del Marocco nel contribuire con aiuti umanitari a Gaza. Si sono impegnati a cooperare intensamente per promuovere interessi comuni nella regione e porre fine ai conflitti, anche basandosi sugli Accordi di Abramo. Il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno affermato l’importanza di espandere il commercio, gli investimenti e la cooperazione commerciale che andrebbero a vantaggio di americani e marocchini”.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/