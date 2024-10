MAROCCO. A Rabat la prima Conferenza Internazionale su AI e Armi Chimiche

Il Marocco ospiterà dal 22 al 24 ottobre 2024, presso la capitale Rabat, la prima Conferenza Internazionale dedicata al ruolo dell’intelligenza artificiale (AI) nell’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche (CWC). L’evento è organizzato in collaborazione con l’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPCW) e sarà co-presieduto dal Ministro degli Affari Esteri del Marocco, Nasser Bourita, e dal Direttore Generale dell’OPCW, Fernando Arias.

La conferenza riunirà oltre 140 partecipanti internazionali, tra cui rappresentanti di oltre 40 Stati parte della CWC e esperti provenienti da diversi settori, come la scienza, l’industria, la società civile e il mondo accademico. Questo incontro rappresenta una piattaforma di discussione per affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale nel contesto del disarmo chimico e della sicurezza globale.

Durante i tre giorni di conferenza, i partecipanti esploreranno vari temi, incluse le applicazioni dell’intelligenza artificiale in chimica, le sfide legate alla governance etica dell’AI e il suo ruolo nella lotta al terrorismo chimico.

Il Marocco si è affermato come un attore chiave nella governance internazionale dell’intelligenza artificiale, essendo il primo paese africano e arabo ad attuare la Raccomandazione dell’UNESCO sull’etica dell’intelligenza artificiale. Inoltre, ha co-sponsorizzato le prime risoluzioni delle Nazioni Unite in materia e ha avviato, in collaborazione con gli Stati Uniti, il “Gruppo di amici dell’intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile”, mirato a mobilitare gli sforzi per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

La conferenza internazionale riunirà cinquanta esperti leader mondiali in IA e nelle sue applicazioni in scienza, industria, antiterrorismo ed etica relative all’uso di questa tecnologia, riporta Map.

I partecipanti discuteranno dell’impatto dell’IA sull’industria chimica, tra cui la gestione del rischio, della sicurezza e della protezione, la resilienza della catena di fornitura chimica e la gestione della sicurezza informatica negli impianti chimici.

Esamineranno inoltre il ruolo dell’IA nella prevenzione e nel rilevamento del terrorismo chimico e il ruolo degli sforzi antiterrorismo nel promuovere l’implementazione della CWC.

A Washington, il Dipartimento di Stato ha annunciato la partecipazione del Segretario aggiunto per il controllo degli armamenti, la deterrenza e la stabilità Mallory Stewart alla conferenza di Rabat, riporta North Africa Post.

A margine dell’evento, il Segretario aggiunto degli Stati Uniti si impegnerà anche in discussioni di alto livello con funzionari marocchini per affrontare una serie di minacce alla sicurezza emergenti. Gli obiettivi principali includeranno l’approfondimento delle partnership strategiche, la condivisione di prospettive e competenze reciproche sugli approcci regionali alla riduzione del rischio e l’esplorazione di opportunità per migliorare e potenziare il disarmo multilaterale e i meccanismi di sicurezza internazionale, ha affermato un comunicato stampa emesso dal Dipartimento di Stato.

Redazione

