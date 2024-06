MAROCCO. A Kenitra la prima gigafactory della regione

Il gruppo sino-europeo Gotion High-Tech ha firmato il 5 giugno l’accordo di investimento strategico che consentirà l’installazione in Marocco della prima gigafactory nella regione del Medio Oriente e dell’Africa, con la creazione di 17.000 posti di lavoro diretti. Previsto un investimento di 1,2 miliardi di dollari.

Si tratta di un importante investimento strategico, che riguarda la creazione di un ecosistema industriale completo, che sarà operativo nel 2026, per la produzione di batterie elettriche a Kenitra, spiega in comunicato stampa. L’accordo è stato firmato alla presidenza del Capo del Governo e di Ministri.

Secondo il comunicato, si tratta di un investimento che andrà a consolidare la posizione del Regno marocchino come leader regionale nell’industria automobilistica e nella transizione energetica.

“Per questa prima gigafactory, lo Stato marocchino ha deciso di affidare all’attore sino-europeo Gotion High-Tech, leader mondiale nel settore delle batterie elettriche, per sviluppare un progetto integrato per la produzione di batterie per veicoli elettrici con una capacità di 20 GWh”, si legge nel comunicato.

Questo investimento corrisponde alla prima fase di sviluppo delle attività industriali del Gruppo in Marocco, con l’intenzione di sviluppare eventualmente una capacità di 100 GWh per un investimento totale di 65 miliardi di dirham, riporta Nap.

La Gigafactory di batterie elettriche entrerà in funzione nel giugno 2026, ha annunciato il ministro responsabile degli Investimenti, Mohcine Jazouli, uno dei cofirmatari dell’accordo.

La Gigafactory consoliderà la posizione del Marocco come futuro hub per la mobilità elettrica, ha sottolineato Jazouli durante una tavola rotonda con i media dopo la firma dell’accordo.

Si prevede che la prima fase di questo ambizioso progetto produrrà 20 GWh e avrà una capacità di esportazione di 20 miliardi di dirham. Questa capacità raggiungerà alla fine i 100 GWh per un investimento globale di 65 miliardi di dirham, ha affermato il ministro.

Per quanto riguarda la scelta del Marocco da parte del gruppo Gotion High Tech, Jazouli ha sottolineato la stabilità del Regno, la gioventù della sua popolazione, la qualità delle sue infrastrutture e gli accordi di libero scambio firmati con diversi paesi, che favoriscono l’accesso ad un importante mercato mercato e fornire una base per le esportazioni.

Riferendosi ai vantaggi economici del progetto, in particolare in termini di occupazione, creazione di valore e guadagni in valuta estera, Jazouli ha osservato che la futura Gigafactory aiuterà a salvaguardare posti di lavoro nel settore automobilistico, soprattutto in vista delle nuove normative dell’Unione Europea sulla mobilità elettrica, che entreranno in vigore nel 2035.

Redazione

