MAR ROSSO. La US NAVY ha modificato i suoi sistemi Aegis

La Marina degli Stati Uniti e Lockheed Martin hanno sviluppato e messo in campo aggiornamenti software per le navi nel Mar Rosso con lo scopo di poter abbattere missili e droni Houthi.

Il team ha studiato gli impegni tra navi e aerei statunitensi in Medio Oriente, nonché le minacce poste dal gruppo yemenita per capire come la flotta potrebbe modificare le operazioni per vedere e sconfiggere meglio droni e missili. Ha inoltre considerato le nuove capacità di cui la flotta potrebbe aver bisogno per l’autodifesa e per proteggere le navi mercantili. Il Naval Surface and Mine Warfighting Development Center ha gestito questo sviluppo, riporta Defense News.

Il comandante del centro, il contrammiraglio Wilson Marks, ha detto che dopo l’abbattimento, il 19 ottobre, da parte del cacciatorpediniere classe Arleigh Burke Carney di tre missili da crociera da attacco terrestre lanciati dallo Yemen, “abbiamo attivato una sorveglianza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per garantire che potremmo fornire supporto alle navi e al personale in qualsiasi momento in caso di necessità.”

Le navi e gli aerei forniscono uno “storyboard” di ciò che è accaduto in ogni scontro dal loro punto di vista, ha detto Marks, così come i dati raccolti dai radar, dai sensori e dai sistemi di combattimento.

Gli esperti tecnici lavorano quindi con un team che comprende i sistemi d’arma integrati dell’ufficio esecutivo del programma e analizzano i dati per scoprire eventuali modifiche tattiche, novità riscontrate nel comportamento degli avversari, indicando nuovi modi per configurare i sistemi navali e rispondere meglio alla minaccia.

Parallelamente, PEO Integrated Weapons Systems e Lockheed Martin sono alla ricerca di “potenziali soluzioni tecniche” che possano essere inserite negli aggiornamenti di Aegis Combat System.

Il gruppo ha anche testato modifiche al software Aegis Combat System prima che fosse distribuito sulle navi attualmente operanti in Medio Oriente per aumentare significativamente le capacità.

Alcune navi schierate nella regione ora dispongono di aggiornamenti software che aiutano a contrastare i droni con molto successo, dice la Us Navy.

Lucia Giannini

