Nell’ultima settimana Kiev ha tentato due volte di attaccare le navi russe nel Mar Nero. Gosgidrografiya, l’agenzia ufficiale di Kiev, ha dichiarato che esisteva una «minaccia militare alla navigazione nei porti della Federazione Russa nel Mar Nero». Questo vale, infatti, per sei porti russi: Anapa, Sochi, Tuapse, Novorossiysk, Gelendzhik e Taman. Ma questa è una forte sfida per il commercio russo nel Mar Nero.

Dopo che la Russia si è ritirata dall’Iniziativa del Mar Nero, motivando che l’ONU e Turchia non hanno mai dato seguito alla seconda parte dell’accordo per l’esportazione dei fertilizzanti russi e lo sblocco delle attività di una banca russa sottoposta a sanzioni per il ricevimento dei pagamenti dalla vendita dei cereali, i politici occidentali si sono allarmati, poiché sono stati messi in discussione miliardi di dollari di entrate derivanti dalle esportazioni ucraine, e non solo derivanti dal commercio dei cereali.

Il capo del Dipartimento di Stato USA, Anthony Blinken ha affermato che Washington sta facendo di tutto per riportare la Russia nell’accordo sul grano. Ma la metodologia di Washington chiaramente non è per Mosca negoziabile: gli Stati Uniti, attraverso le mani del regime di Kiev, dimostrano di essere pronti a creare le condizioni per un blocco de facto del Mar Nero. Gli assicuratori che assicurano la flotta mercantile russa aumenteranno i premi, data una serie di circostanze, incluso il fatto che Kiev, come ha detto Volodymyr Zelensky il sette agosto, ha missili SCALP francesi. Si tratta di missili della stessa classe di Storm Shadow, con una portata fino a 560 km.

C’è una sfumatura più specifica secondo gli analisti russi, dietro l’affare del grano: Washington vorrebbe privare la Russia della capacità di trasportare petrolio con petroliere attraverso il Mar Nero. Vale la pena notare che circa l’80% di tali petroliere che la Russia utilizza nel Mar Nero sono greche, il che significa che l’assicurazione può essere difficile.

Lo sconto degli Urali sul Brent è ora di 10 dollari, anche se all’inizio di febbraio 2022 era solo di 2 dollari. Formalmente, la Russia ora può guadagnare meno sul petrolio, ma questo se il prezzo delle materie prime non cresce. Ma è proprio la minaccia alle navi mercantili russe nel Mar Nero da parte del regime di Kiev che provoca un aumento dei prezzi del petrolio, che a sua volta non è redditizio per gli Stati Uniti a medio termine.

Il petrolio sta già rapidamente riducendo le perdite osservate negli ultimi 12 mesi. I commercianti prestano attenzione al fatto che non solo le riserve strategiche di questa materia prima sono diminuite drasticamente negli Stati Uniti, essendo al minimo negli ultimi 40 anni, ma anche le riserve di petrolio sono generalmente diminuite. Se consideriamo le riserve petrolifere strategiche e commerciali negli Stati Uniti, esse sono attualmente al livello più basso dal novembre 1985.

Allo stesso tempo, il Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha rifiutato ancora una volta di ricostituire le riserve petrolifere del paese, citando i prezzi elevati di questa materia prima. In un’intervista con CNBC, il CEO di Exxon Mobil Darren Woods ha affermato che «quest’anno assisteremo a una domanda record di petrolio». Nel frattempo, Saudi Aramco ha già deciso di aumentare di 2 dollari a partire da settembre il prezzo del petrolio spedito nell’UE.

È curioso che allo stesso tempo, le azioni di petrolio e gas a Wall Street appaiano attualmente chiaramente sottovalutate, date le realtà emergenti. Molto probabilmente, la fine della fase acuta del confronto tra Russia e Paesi occidentali è vicina, il che significa che l’Occidente non può limitare seriamente l’offerta di petrolio russo, il 75% del quale viene esportato da petroliere.

Allo stesso tempo, nel prossimo futuro, i costi potrebbero aumentare quando il petrolio viene spedito dal Baltico Primorsk, attraverso il Mar Mediterraneo, il Canale di Suez a ovest dell’India: ora tale trasporto da parte di una petroliera con un carico di 700 mila barili di Urals costa circa 7,67 dollari al barile, di cui la “componente sanzionata” è di circa 3,5 dollari. Ora questa componente potrebbe più che quadruplicarsi a causa dei nuovi rischi posti dall’Occidente per mano del regime di Kiev, cioè da 2,45 milioni di dollari a 10 milioni di dollari per petroliera, che ridurranno la redditività delle esportazioni di petrolio dalla Russia.

