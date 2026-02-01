MAR CINESE MERIDIONALE. Tensione fra Pechino e Manila: esercitazioni filippine fino al 31 marzo

La Cina afferma che le Filippine stanno alimentando le tensioni con un’esercitazione su larga scala a Scarborough Shoal. Manila avrebbe emesso un avviso di esercitazioni militari in un’ampia area del Mar Cinese Meridionale fino alla fine di marzo

La Cina ha accusato le Filippine di “alimentare deliberatamente le tensioni marittime” in seguito alle notizie secondo cui Manila avrebbe avvertito che avrebbe organizzato esercitazioni militari in un’ampia area del conteso Mar Cinese Meridionale per oltre due mesi, riporta Scmp.

La mossa rappresenta la prima sfida militare esterna che la Cina si trova ad affrontare dopo che due generali di alto rango sono stati indagati per sospetto di corruzione, e potrebbe servire come test per la capacità di Pechino di gestire tali test in un momento estremamente delicato.

L’autorità per l’aviazione civile filippina ha emesso un avviso agli aviatori che riserva un’ampia area a nord di Scarborough Shoal per attività militari tra il 21 gennaio e il 31 marzo, secondo i media della Cina continentale e di Taiwan.

Pochi giorni dopo, le Filippine hanno condotto anche la prima operazione marittima congiunta dell’anno con gli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale, un’azione condannata da Pechino per aver minato la pace e la stabilità regionale e aver attirato “potenze esterne”.

Giovedì, interrogato sui rapporti, il portavoce del Ministero della Difesa cinese Jiang Bin ha accusato Manila di aver usato l’esercitazione come pretesto per compiere “violazioni e provocazioni”: “Le Filippine, con il pretesto di condurre esercitazioni militari, cercano di invadere la secca e provocare, alimentando deliberatamente le tensioni marittime”, ha affermato Jiang.

Il Comando del Teatro Meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione ha annunciato i propri pattugliamenti navali in risposta alle esercitazioni congiunte, sostenendo che Manila si è avvalso della complicità di potenze straniere per “aver turbato la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale”, riporta USNI News.

Scarborough, chiamata Bajo De Masinloc da Manila e Huangyan Dao da Pechino, è stata teatro di rinnovate tensioni, nel Mar Cinese Meridionale.

A settembre, la Cina ha annunciato l’intenzione di trasformare la secca in una riserva naturale nazionale, una mossa che ha alimentato le preoccupazioni per un possibile tentativo di bonifica del territorio, simile a quello precedentemente condotto da Pechino nelle Isole Spratly.

Situata a 120 miglia nautiche al largo di Luzon, l’isola più grande e popolosa del paese del sud-est asiatico, la leadership militare filippina ha promesso che le forze armate del paese non avrebbero permesso alla Cina di stabilire una presenza permanente sulla secca.

Per alleviare le preoccupazioni delle Filippine, gli Stati Uniti hanno mantenuto una presenza continua del CSG al largo di Luzon occidentale dalla fine di ottobre.

Prima dello schieramento della USS Abraham Lincoln (CVN-72), Washington aveva schierato il CSG Nimitz e inviato nella regione il CSG George Washington, schierato in avanscoperta. Insieme, i tre gruppi d’attacco hanno mantenuto un’importante presenza navale americana nel Mar Cinese Meridionale e nei pressi di Scarborough Shoal, per tre mesi.

Tuttavia, il CSG Abraham Lincoln è stato trasferito dall’Indo-Pacifico al Comando Centrale degli Stati Uniti in risposta alle tensioni con l’Iran, seguite alle richieste del presidente Donald Trump a Teheran di dimettersi a causa della repressione interna.

Mentre la presenza della portaerei, durata tre mesi, è stata interrotta, la presenza navale e militare americana a supporto delle Filippine continua con il supporto di intelligence contrattuale, un’unità avanzata di droni Reaper del Corpo dei Marines e voli persistenti di P-8 Poseidon in tutto il Mar Cinese Meridionale.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/