MAR CINESE MERIDIONALE. Pechino difende le bonifiche sulle Paracel

Pechino ha difeso le attività di bonifica in corso nelle isole Paracel, nel Mar Cinese Meridionale, affermando che mirano a migliorare le condizioni di vita e a stimolare l’economia locale.

“Le isole Xisha sono parte integrante del territorio cinese e non vi è alcuna controversia al riguardo“, ha dichiarato lunedì il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, riferendosi al nome cinese delle Paracel, riporta SCMP. “Le necessarie attività di costruzione della Cina sul proprio territorio mirano a migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle isole e a favorire lo sviluppo economico locale”, ha affermato Lin in risposta ad alcune domande, senza specificare l’ubicazione delle attività.

Queste dichiarazioni giungono pochi giorni dopo che la portavoce del Ministero degli Esteri vietnamita, Pham Thu Hang, ha affermato che il Vietnam “si oppone fermamente” alle attività di bonifica cinesi e ha presentato delle rimostranze in merito, a seguito di notizie sull’accelerazione delle operazioni di dragaggio e riempimento presso la barriera corallina di Antelope Reef, nelle Paracel, che il Vietnam chiama isole Hoang Sa.

Ha affermato che Hanoi possiede “ampie prove storiche e basi legali” per rivendicare la sovranità sulle Isole Paracel, inclusa la Barriera Corallina di Antelope, e ha definito qualsiasi attività straniera nelle acque senza il permesso del Vietnam “completamente illegale e invalida”.

Giovedì scorso, l’Asia Maritime Transparency Initiative, un think tank parte del Center for Strategic and International Studies, ha dichiarato che circa 603 ettari di terreno sono stati bonificati presso la Barriera Corallina di Antelope, utilizzando recenti immagini satellitari commerciali della società statunitense Vantor.

Confrontando questa estensione con altre formazioni cinesi nelle Paracel, tra cui Woody Island, il centro amministrativo di Pechino per il Mar Cinese Meridionale, che misura solo circa 360 ettari, l’iniziativa ha affermato che la portata della bonifica è “impressionante”.

Secondo quanto riportato, se la costruzione procedesse al ritmo osservato nelle immagini satellitari, Antelope Reef diventerebbe la più grande struttura artificiale cinese nelle Isole Paracel e forse nell’intero Mar Cinese Meridionale, eguagliando o addirittura superando le dimensioni di Mischief Reef nelle Isole Spratly, che si estende per circa 608 ettari.

Mischief Reef è la più grande isola artificiale cinese nel Mar Cinese Meridionale e uno dei “tre grandi” avamposti nelle contese Isole Spratly, dove Pechino ha costruito lunghe piste di atterraggio e installato sistemi radar e missilistici.

A gennaio, Newsweek ha riportato che i lavori di dragaggio della sabbia erano iniziati ad Antelope Reef, nota come Lingyang Jiao in Cina e Da Hai Sam in Vietnam, intorno a ottobre dello scorso anno, citando immagini satellitari dell’Agenzia Spaziale Europea.

Antelope Reef si trova in una posizione strategica a circa 300 km da Sanya, un porto sulla punta più meridionale dell’isola cinese di Hainan, e a circa 400 km da Da Nang, sulla costa vietnamita.

La Cina assunse il pieno controllo delle isole Paracel nel 1974, dopo una battaglia navale con il Vietnam del Sud, che crollò l’anno successivo quando le forze del suo vicino settentrionale conquistarono Saigon, oggi Ho Chi Minh City, alla fine della guerra del Vietnam.

Luigi Medici

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