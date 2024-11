MAR CINESE MERIDIONALE. Pechino delimita le nuove acque territoriali nell’area contesa con Manila

All’inizio di novembre, la Cina ha dichiarato nuove “linee di base” attorno alla barriera corallina di Scarborough, un grande atollo corallino sormontato da una manciata di rocce appena sopra il livello del mare nel Mar Cinese Meridionale. Così facendo, la Cina ha riaffermato la sua rivendicazione di sovranità su quello che è diventato un punto critico globale nelle acque contese.

La nuova definizione è stata una risposta alle Filippine per le nuove leggi marittime che mirano a salvaguardare le proprie rivendicazioni sulla barriera corallina e altre parti contese del mare, riporta The Conversation.

Questa schermaglia legale prosegue la disputa marittima tra Cina e Filippine in un’area oceanica vitale attraverso la quale viaggia un terzo del commercio globale.

La barriera corallina di Scarborough è chiamata Huangyan Dao in cinese e Bajo de Masinloc nelle Filippine; si trova nel nord-est del Mar Cinese Meridionale, circa 215 km a ovest dell’isola filippina di Luzon e 830 km a sud della Cina continentale. Con l’alta marea si riduce a pochi isolotti minuscoli, il più alto dei quali è alto solo 3 metri sopra l’acqua. Tuttavia, con la bassa marea, è il più grande atollo corallino nel Mar Cinese Meridionale.

La Cina rivendica la sovranità su tutte le acque, le isole, le rocce e altre caratteristiche del Mar Cinese Meridionale, così come “diritti storici” non specificati all’interno della sua “Linea a nove tratti”, inclusa la barriera corallina di Scarborough.

Negli ultimi anni, la barriera corallina è stata teatro di ripetuti scontri tra Cina e Filippine.

A novembre, la Cina ha dichiarato l’esatta posizione dei punti base della sua rivendicazione territoriale intorno a Scarborough Reef con coordinate geografiche (longitudine e latitudine), unite da linee rette.

La dichiarazione delle cosiddette “linee di base” è una pratica standard per i paesi che vogliono rivendicare zone marittime lungo le loro coste. Il “mare territoriale” di un paese viene misurato da questa linea di base verso l’esterno fino a 12 miglia nautiche, 22 km. In base al trattato UNCLOS, un paese ha quindi pieni diritti di sovranità su questa zona, che comprende fondali marini, acqua, spazio aereo e qualsiasi risorsa ivi situata.

La Cina come altri paesi in Asia traccia le linee di base più generose di tutte: linee di base dritte. Queste possono collegare promontori lontani o altri affioramenti costieri con una semplice linea retta, o persino racchiudere isole vicine alla costa.

Pechino afferma che queste azioni sono conformi all’UNCLOS; tuttavia, il suo utilizzo di linee di base dritte attorno alla barriera corallina di Scarborough è in conflitto con il diritto internazionale, perché l’UNCLOS fornisce una regola specifica per le linee di base attorno alle barriere coralline, che la Cina non ha seguito.

La Cina ha avanzato solo di poche centinaia di metri il limite esterno del suo mare territoriale in due direzioni, abbracciano con le nuove linee in gran parte il bordo della barriera corallina.

Sono quindi abbastanza conservative e racchiudono un’area notevolmente più piccola di quanto gli Stati Uniti avessero temuto.

La dichiarazione della Cina segnala che potrebbe aver abbandonato la sua rivendicazione di “arcipelago offshore” molto più grande per quelle che chiama le isole Zhongsha.

Da tempo Pechino afferma che la barriera corallina di Scarborough fa parte di un più grande gruppo, che comprende il Macclesfield Bank, una caratteristica completamente sommersa a 333 km a ovest.

Tuttavia, la chiarificazione da parte della Cina delle sue linee di base attorno alla barriera corallina segnala che potrebbe essere più assertiva nelle sue forze dell’ordine qui.

Ora possiamo aspettarci che la Cina continui la sua lunga marcia rettilinea verso il gruppo di isole a sud; le Spratly. Arcipelago di oltre 150 piccole isole, barriere coralline e atolli distribuiti su circa 240.000 chilometri quadrati di redditizi fondali di pesca, rivendicato dalla Cina, così come dalle Filippine e da molti altri paesi dell’area.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/