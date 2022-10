MAR CINESE MERIDIONALE. Operativa la forza anfibia cinese. Taiwan nel mirino

La Marina militare dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha recentemente condotto un test completo per un gruppo di trasporto anfibio composto da due navi d’assalto anfibio di tipo 075 nel Mar Cinese Meridionale, una mossa che indicherebbe la capacità di combattimento di simili gruppi navali.

La Hainan e la Guangxi, entrambe navi d’assalto anfibio Type 075, hanno recentemente formato un gruppo di trasporto anfibio e sono state sottoposte a un’addestramento completo con esercitazioni congiunte di sbarco anfibio multidimensionale e rifornimento marittimo in un’area non rivelata del Mar Cinese Meridionale, riporta la China Central Television, Cctv.

All’inizio del test di addestramento, gli elicotteri da trasporto Z-8C che trasportavano i marines sono decollati per primi dal ponte di volo della Hainan, mentre i mezzi da sbarco a cuscino d’aria Tipo 726 e i veicoli corazzati anfibi Tipo 05 sono stati rilasciati dal ponte di pozzo della Hainan e della Guangxi, dando inizio a un assalto alla spiaggia. Durante il test, gli elicotteri hanno dovuto decollare e atterrare in diverse posizioni di atterraggio. Gli elicotteri e i mezzi da sbarco a cuscino d’aria hanno anche completato le prove di trasferimento e rifornimento del personale.

Dopo il primo test sugli sbarchi anfibi, le due navi d’assalto anfibio hanno completato con successo le esercitazioni di rifornimento marittimo con la nave da rifornimento completo Tipo 901 Chaganhu. Il test di addestramento completo dimostra che sia la Hainan che la Guangxi sono ora pronte per il combattimento e che la Marina Militare cinese può schierare due navi d’assalto anfibio in un gruppo di trasporto anfibio, riporta Global Times.

A maggio, un video pubblicato per la prima volta dalla Marina militare cinese mostrava una scena in cui la Hainan e la Guangxi navigavano insieme in esercitazioni a doppia nave. Grazie alla presenza di due navi d’assalto anfibio che formano un gruppo di navi doppie, la Marina Militare PLA può raddoppiare la forza nelle missioni di sbarco. La Hainan, la prima nave d’assalto anfibio Tipo 075 della Marina Militare di Pechino, è entrata in servizio con il Comando del Teatro Sud della Marina Militare cinese il 23 aprile 2021. L’entrata in servizio della seconda nave, la Guangxi, nello stesso comando è avvenuta nell’aprile 2022.

Poiché la Hainan e la Guangxi sono affiliate a due diversi comandi di teatro, la loro combinazione mostra anche un alto livello di capacità operativa congiunta del PLA. La Cina ha iniziato la costruzione di una terza nave d’assalto anfibio Type 075 nel gennaio 2021.

Luigi Medici