MAR CINESE MERIDIONALE. Manca solo la scintilla per far esplodere tutto il quadrante

Mentre l’attenzione globale si concentra su un potenziale grande conflitto in Medio Oriente, le grandi potenze si stanno lentamente avviando verso un conflitto in Asia.

Tutte le principali potenze mondiali stanno mostrando i muscoli nelle acque dell’Asia orientale: Stati Uniti, Cina e Russia che hanno condotto importanti esercitazioni nel Pacifico occidentale e nel Sud-est asiatico nelle ultime settimane, riporta AT.

La scorsa settimana, il cacciatorpediniere statunitense USS Dewey e la fregata della Royal Australian Navy HMAS Stuart hanno condotto operazioni bilaterali nello Stretto di Malacca, cruciale punto di strozzatura marittima globale. La Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha risposto schierando le sue navi di sorveglianza di classe Dongdiao nel Mar Cinese Orientale e Meridionale.

Oltre agli schieramenti navali, gli Stati Uniti probabilmente manterranno il sistema missilistico Typhon nelle Filippine per il prossimo futuro dopo il suo controverso schieramento prima delle esercitazioni annuali di Balikatan all’inizio del 2024, con l’obiettivo dell’Amministrazione Biden di stabilire un arco di alleanze militari e sistemi di difesa missilistica nel Pacifico occidentale in previsione di un potenziale conflitto diretto con la Cina.

Da parte cinese, Pechino sta costruendo la propria rete di radar stealth-nelle acque adiacenti per contrastare la superiorità aerea americana in caso di emergenza. Una volta completate, le nuove strutture “aumenteranno significativamente le capacità di intercettazione dei segnali e di guerra elettronica della Cina nell’arcipelago conteso delle isole Paracelso e si aggiungeranno a una rete di sorveglianza più ampia che abbraccia gran parte del Mar Cinese Meridionale”, sostiene Chatham House.

Della partita fa anche parte la Russia. Sebbene concentrata sull’Ucraina, Mosca ha ha inviato le sue flotte nell’area, spesso con i cinesi, e ha incrementato la sua diplomazia militare con esercitazioni in Myanmar e in Indonesia, divenuta con il nuovo presidente Prabowo Subianto, più assertiva nell’area di Natuna.

Anche il Vietnam sta raddoppiando la sua presenza militare nelle acque contese aggiungendo un nuovo chilometro e mezzo alla sua rete di strutture militari nel Mar Cinese Meridionale, dove controlla 27 caratteristiche terrestri.

Decenni di rapida crescita economica e di espansione del commercio hanno disincentivato qualsiasi conflitto importante in Asia nell’ultimo quarto di secolo. L’ultima volta che due stati regionali si sono scontrati è stato durante le scaramucce tra truppe vietnamite e cinesi nel 1988 per la contestata Johnson South Reef nel Mar Cinese Meridionale.

Oggi, il Sud-est asiatico è la principale destinazione di esportazione per i prodotti cinesi, mentre la Cina è un importante investitore e fonte di tecnologia in gran parte della regione. Anche il commercio bilaterale tra Pechino e le principali economie occidentali ammonta a migliaia di miliardi di dollari all’anno, sottolineando la profondità dei legami economici tra tutti i principali attori dell’Indo-Pacifico.

La rapida ascesa poetica ed economica della Cina, i problemi di politica interna ed estera degli Stati Uniti e le crescenti controversie nel Pacifico occidentale hanno creato una polveriera geopolitica unica che coinvolge grandi potenze ed economie grandi e dinamiche. L’amministrazione Biden ha creato una strategia di “deterrenza integrata”, che cerca di sfruttare la sua vasta rete di alleanze nella regione per limitare l’assertività della Cina e ha ampliato, ad esempio, le esercitazioni congiunte con alleati regionali come l’Australia.

Per la Cina, tuttavia, queste esercitazioni sono provocazioni per rafforzare ulteriormente la propria presenza militare nelle aree contese: la Dongdiao Tianshuxing della marina cinese è stata avvistata la scorsa settimana a sole 62 miglia a ovest dell’isola nipponica di Amami Oshima prima di dirigersi verso il Mar delle Filippine nel Pacifico occidentale. Nel frattempo, il gruppo d’attacco della portaerei Liaoning navigava verso nord attraverso lo Stretto di Taiwan.

La Cina si sta anche preparando per la guerra ad alta tecnologia rafforzando la sua capacità di guerra elettronica sull’isola di Triton nell’arcipelago contestato delle isole Paracelso. Secondo il rapporto della Chatham House, “Una volta completato, il radar su Triton formerà quella che si ritiene essere una rete più ampia di almeno tre radar anti-stealth sovrapposti costruiti nelle basi cinesi nel Mar Cinese Meridionale negli ultimi dieci anni”.

La Cina sembra reagire al crescente spiegamento di aerei da combattimento stealth americani nella regione, tra cui i caccia stealth F-22 Raptor, i bombardieri stealth B-2 Spirit e i caccia stealth F-35.

Nel frattempo, un gruppo di azione di superficie della Marina russa composto da corvette, composto da RFS Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov (339), RFS Rezkiy (343) e RFS Gromkiy (335) ha recentemente condotto esercitazioni congiunte con le controparti del Myanmar nell’Oceano Indiano.

Nelle prossime settimane, il contingente della Marina russa si unirà alle controparti indonesiane a Surabaya, Giava, per le esercitazioni Orruda 2024 Sotto la nuova amministrazione Prabowo, si prevede che l’Indonesia adotti una politica estera assertiva e multi-allineata in stile indiano nei confronti di tutte le principali potenze.

A sua volta, il Vietnam ha adottato una posizione sempre più assertiva in mezzo alle controversie in corso con la Cina nelle acque contese e si sta preparando per eventuali contingenze militari costruendo quella che potrebbe essere la sua più grande pista di atterraggio nel Mar Cinese Meridionale.

Dal 2021, il Vietnam ha notevolmente rafforzato la sua presenza militare sulla barriera corallina di Barque Canada, che potrebbe presto ospitare una moderna pista di atterraggio che potrebbe estendersi fino a tre chilometri nei prossimi anni.

Antonio Albanese

