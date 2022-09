MAR CINESE MERIDIONALE. La superiorità aerea è già cinese?

Pechino potrebbe avere già la superiorità aerea sigli Usa nell’area del Mar Cinese Meridionale: i caccia a reazione della Cina avrebbero raggiunto la qualità e la capacità dell’Usaf; un fatto che ha fatto squillare diverse sirene di allarme al Pentagono.

Il generale Mark Kelley, capo del Comando aereo degli Stati Uniti, ha dichiarato che alle forze aeree da combattimento americane mancano 12 squadriglie di diversi tipi di velivoli durante la conferenza annuale dell’Associazione delle forze aeree degli Stati Uniti su aria, spazio e cibernetica di questo mese, come riporta Air and Space Forces Magazine.

Gli Stati Uniti hanno lasciato l’era dell’overmatch convenzionale, visto che le forze aeree da combattimento statunitensi sono meno della metà di quelle che erano durante la Guerra del Golfo del 1991.

Kelly ha osservato che l’Aeronautica militare statunitense ha bisogno di 60 squadriglie di caccia, ma ne ha solo 48 per svolgere le sue missioni di difesa del territorio nazionale, le contingenze all’estero, la presenza all’estero e la risposta alle crisi.

Ha poi aggiunto che, pur disponendo di nove squadriglie di aerei da attacco al suolo A-10, l’Usaf manca di capacità di combattimento aria-aria e multiruolo; la carenza di caccia si fa sentire soprattutto nel Pacifico, notando che gli Stati Uniti hanno bisogno di 13 squadroni di caccia nella regione, ma ora ne hanno solo 11. Per quanto riguarda le forze di risposta alle crisi, ha menzionato che gli Stati Uniti hanno cinque squadroni in meno.

Oltre alle carenze di squadriglie, Kelley ha sottolineato che solo tre squadriglie su otto stanno passando a nuovi velivoli, con il risultato di una forza di combattimento più piccola, più vecchia e meno capace.

Ha sottolineato che la flotta di caccia degli Stati Uniti ha un’età media di 28,8 anni, rispetto ai 9,7 anni del 1991, e che i livelli di preparazione stanno crollando: i piloti hanno solo 9,7 ore di volo al mese, rispetto alle 22,3 di poco prima della Guerra del Golfo del 1991.

Kelley afferma che gli Stati Uniti devono mantenere un obiettivo di produzione di 72 caccia all’anno e mantenere i loro alleati a un livello di capacità comparabile, poiché questi ultimi saranno moltiplicatori di forza critici.

A differenza degli Stati Uniti, il Journal of Indo-Pacific Affairs, osserva che la Cina ha 1.800 combattenti divisi in ciascuno dei suoi cinque comandi di teatro e organizzati in da sette a 10 brigate di combattenti con da tre a sei gruppi di combattenti, ogni gruppo ha da 30 a 50 aeromobili. Per quanto riguarda la formazione, Global Security rileva che nel 2017 i piloti di caccia cinesi hanno gestito da 100 a 110 ore di volo all’anno in scenari di addestramento piloti per addestrarli a combattere e vincere contro avversari militarmente superiori come gli Stati Uniti. Dice che la Cina ha dato ai suoi piloti la responsabilità di fare i loro piani di volo e la completa autonomia sulle loro sortite.

Inoltre Global Times osserva che secondo il vecchio programma di addestramento i cadetti dei piloti richiedevano da quattro a sei anni di addestramento al volo per utilizzare un caccia di quarta generazione, ma il nuovo programma riduce il periodo a tre anni. Questo programma di addestramento accelerato mira a eguagliare i tassi di produzione record degli aerei da combattimento cinesi.

A dicembre 2021, Shenyang Aircraft Corporation, parte della Aviation Industry Corporation of China, aveva raggiunto la produzione record del suo caccia J-15 basato su portaerei e del caccia multiruolo J-16 jet e ha persino terminato in anticipo le sue quote di produzione, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, riporta Scmp.

La Cina può schierare una combinazione di caccia di quinta generazione J-20 e FC-31; poi caccia J-11, J-15 e J-16 in varie configurazioni; e caccia leggeri J-10. Inoltre, in termini di miglioramenti qualitativi dei suoi aerei da combattimento, la Cina ha costantemente migliorato la qualità dei suoi motori a reazione, che rappresentavano un handicap significativo per i suoi caccia, e ha migliorato sostanzialmente i suoi missili aria-aria al punto da superare i modelli occidentali in alcuni casi.

Antonio Albanese