MAR CINESE MERIDIONALE. La Cina conferma il megagiacimento di gas vicino Hainan

La Cina ha confermato la scoperta di un importante giacimento di gas nel Mar Cinese Meridionale. Chiamato Lingshui 36-1, si stima che il giacimento contenga più di 100 miliardi di metri cubi di gas naturale ed è il primo “giacimento di gas ultra-superficiale in acque ultra-profonde” al mondo, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale cinese Xinhua.

L’ultima “importante svolta esplorativa” è stata annunciata dalla China National Offshore Oil Corporation, Cnooc,a giugno e la scoperta è stata esaminata e registrata dalle autorità statali il 7 agosto, riporta Scmp.

Non viene indicata l’ubicazione esatta del giacimento, dicendo solo che si trova nelle acque a sud-est di Hainan, la provincia insulare più a sud della Cina.

La Cina rivendica quasi l’intero Mar Cinese Meridionale con una “linea a nove trattini”, mentre Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e Taiwan hanno tutti rivendicazioni sovrapposte. Spesso sorgono controversie e tensioni sui rispettivi tentativi di esplorazione e sviluppo di petrolio e gas nelle acque contese.

Il campo si aggiunge alle riserve geologiche di gas naturale rilevate dalla Cina nel Mar Cinese Meridionale ricco di risorse e nei bacini al largo dell’isola di Hainan e della foce del Fiume delle Perle, superando il livello di trilioni di metri cubi.

“Il campo di gas Lingshui 36-1 si trova nella parte occidentale del Mar Cinese Meridionale, con una profondità media dell’acqua di circa 1.500 metri”, aveva affermato Cnooc a giugno.

“Il principale giacimento di gas è la Formazione Ledong del Quaternario, con una profondità media di sepoltura di 210 metri. Il campo è stato testato per produrre oltre 10 milioni di metri cubi al giorno di gas naturale a flusso aperto”.

Zhou Xinhuai, presidente e amministratore delegato di Cnooc, ha affermato che “il Mar Cinese Meridionale è stata una regione importante per l’azienda per aumentare le riserve e la produzione di gas naturale. Il test di successo di Lingshui 36-1 espande ulteriormente la base di risorse per lo sviluppo di una regione di gas da trilioni di metri cubi nel Mar Cinese Meridionale (…) La società continuerà ad aumentare l’esplorazione e lo sviluppo delle risorse di idrocarburi nel Mar Cinese Meridionale e ad aumentare la nostra capacità di fornitura energetica”.

La Cina è il più grande importatore di gas naturale al mondo, con circa 64,3 miliardi di dollari spesi per 120 milioni di tonnellate di gas liquefatto e gasdotto nel 2023. La scoperta di importanti riserve rappresenterebbe una spinta alla sicurezza energetica del Paese.

Tuttavia, lo sviluppo di petrolio e gas nel Mar Cinese Meridionale probabilmente affronterebbe rischi diplomatici e politici da parte di rivali. Nel 2014, l’operazione della piattaforma petrolifera Ocean Oil-981 della Cnooc in un’area contesa vicino alle Isole Paracelso ha innescato diffuse proteste anti-cinesi in Vietnam.

Pechino ha anche cercato di fermare lo sviluppo unilaterale di petrolio e gas nel Mar Cinese Meridionale da parte di altri Paesi.

Secondo quanto riferito, le navi della guardia costiera cinese hanno interrotto le operazioni dei progetti di gas della Malesia e le navi cinesi e vietnamite hanno avuto ripetuti scontri sulle operazioni di trivellazione petrolifera di Hanoi nella contestata Vanguard Bank negli ultimi anni.

Tommaso Dal Passo

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/