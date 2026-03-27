MAR CINESE MERIDIONALE. La capacità IRS cinese e la distruzione iraniana della rete radar USA nel Golfo 

L’Iran ha colpito e distrutto una serie di radar statunitensi schierati nei paesi del Golfo, tra cui il radar AN/TPY-2 schierato in Giordania.

La caratteristica distintiva dell’AN/TPY-2 è che, pur operando nella banda X dello spettro elettromagnetico – generalmente adatta al controllo del tiro, direzionamento delle armi verso il bersaglio, è in grado di svolgere anche funzioni di sorveglianza a lungo raggio, riporta AT.

Questa capacità è attribuita alla grande antenna phased-array del radar, all’elevata potenza di trasmissione e alle tecniche avanzate di beamforming. Di conseguenza, l’AN/TPY-2 è una piattaforma costosa, con un costo di poco inferiore al mezzo miliardo di dollari, e ne sono stati prodotti solo 13 esemplari.

Un motivo plausibile per cui l’Iran sia riuscito a colpire un sistema radar così formidabile è che questo non era integrato con altri sistemi in grado di proteggerlo dalle minacce in arrivo. Il radar, in quanto emettitore attivo di radiazioni elettromagnetiche, è intrinsecamente vulnerabile ai contrattacchi e deve essere posto sotto la protezione di sistemi aerei, navali o terrestri per difendersi dalle minacce in arrivo.

L’AN/TPY-2 era schierato presso la base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania, a poco più di 800 km dall’Iran, entro il suo raggio d’azione radar dichiarato, eppure non è riuscito a sventare l’attacco in arrivo. Sebbene i dettagli dell’attacco iraniano rimangano sconosciuti, l’integrazione con sistemi radar aerei o terrestri avrebbe migliorato le sue possibilità di successo.

La distruzione dell’AN/TPY-2 può essere utilizzata come cartina di tornasole per la difficoltà che la Cina incontra nel raggiungere il dominio informativo nel Mar Cinese Meridionale, nonostante i massicci investimenti in capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), nella regione: mancanza d’integrazione dei sistemi.

Sebbene la Cina abbia sviluppato una copertura ISR multilivello e sovrapposta nel Mar Cinese Meridionale, non ha ancora creato un’architettura di sistemi ben strutturata e interconnessa: una lacuna che offre agli Stati del Sud-est asiatico che rivendicano territori nel Mar Cinese Meridionale, agli Stati Uniti e ai loro alleati l’opportunità di sfidare la “guerra informatizzata” cinese in qualsiasi conflitto nel Mar Cinese Meridionale.

Secondo la CSIS Asia Maritime Transparency Initiative, dal 2022 la Cina ha costruito diverse nuove infrastrutture per potenziare le sue capacità ISR e di guerra elettronica (EW) sulle isole Spratly.

Queste infrastrutture includono sistemi mobili ISR ​​e EW e array di antenne su tutte e tre le principali isole Spratly controllate dalla Cina: Fiery Cross, Subi e Mischief. Sull’isola di Subi è stata inoltre costruita una coppia di radome ISR, ciascuna con una piccola antenna frontale; radome simili sono presenti su Fiery Cross e Mischief dal 2017. Questi investimenti riflettono gli sforzi della Cina per raggiungere il dominio informativo nel Mar Cinese Meridionale. Tuttavia, raggiungere il dominio informativo è più facile a dirsi che a farsi. La geografia del Mar Cinese Meridionale, unita alla fisica alla base del funzionamento dei radar, limita la copertura ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) della Cina.

Poiché le formazioni del Mar Cinese Meridionale sono costruite su barriere coralline sommerse, sono prive di colline o montagne, quindi i radar devono essere posizionati a bassa quota. I radar emettono onde elettromagnetiche che si propagano lungo la linea di vista, il che significa che la curvatura terrestre limita la copertura delle installazioni radar a bassa quota.

Questa distanza di rilevamento limitata è nota come orizzonte radar. Sulla carta, l’AN/TPY-2 ha una portata radar fino a 3.000 km, ma secondo calcoli di esperti, avrebbe una portata massima di 800 km anche nelle condizioni più ottimistiche.

I radar oltre l’orizzonte, OTH (Over The Horizon), possono rilevare bersagli oltre l’orizzonte radar, ma non sono adatti al controllo del tiro. Il modo migliore per estendere la copertura radar è quindi quello di utilizzare radar esterni, come sistemi aerei o spaziali, e ritrasmettere i dati al sistema di puntamento per l’ingaggio del bersaglio.

La ritrasmissione dei dati di puntamento da un radar esterno al sistema di puntamento è nota come capacità di ingaggio cooperativo, CEC (Cooperative Engagement Capability). L’implementazione della CEC è un compito estremamente complesso, data la fitta rete di interconnessioni necessaria tra i diversi sistemi per formare un efficace sistema di sistemi.

Un’architettura di sistemi ben interconnessa è quindi indispensabile per raggiungere il dominio informativo: nessun singolo sistema può operare al massimo delle sue potenzialità in isolamento, lasciando lacune sfruttabili che solo un’integrazione perfetta può colmare.

La Cina, tuttavia, deve ancora integrare sistemi radar aerei, navali e terrestri per operazioni in tempo reale. Sebbene abbia sviluppato una copertura ISR multistrato e sovrapposta, senza un’architettura di sistemi ben interconnessa, questi sistemi possono operare solo in isolamento, fornendo un supporto minimo tra di loro.

Questo rappresenta un’opportunità per gli Stati rivendicanti del Sud-est asiatico, gli Stati Uniti e i loro alleati di sfidare la “guerra informatizzata” della Cina – e le sue capacità di guerra elettronica – per impedire alla Cina di ottenere il dominio informativo in qualsiasi conflitto nel Mar Cinese Meridionale.

Così come l’Iran è stato in grado di colpire e distruggere il sistema AN/TPY-2 in Giordania, schierato senza la protezione di un’architettura di sistemi ben interconnessa, gli avversari della Cina potrebbero sfruttare le stesse vulnerabilità per sopraffare le sue frammentarie capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) nel Mar Cinese Meridionale.

A questo ragionamento, va però aggiunta anche la variabile della rete dei satelliti geoestazionari cinesi, che stanno producendo una diverse gamma di dati, tra cui fotografie che illustrano i danni provocati dai colpi iraniani. Potrebbero fare la stessa cosa anche nel Mar Cinese Meridionale?

Tommaso Dal Passo

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