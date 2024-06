MAR CINESE MERIDIONALE. Il Mostro della Guardia Costiera cinese si piazza vicino la Sierra Madre 

La nave della guardia costiera cinese CCG 5901, soprannominata “Il Mostro” per le sue dimensioni, ha condotto una pattugliamento lungo la cosiddetta Linea dei Nove Tratti che la Cina ha tracciato per rivendicare la maggior parte del Mar Cinese Meridionale.

Sembra che la nave sia tornata alla base nell’isola di Hainan dopo un tour di dieci giorni attraverso le acque dei paesi vicini, riporta Benar News.

Manila e Pechino si sono confrontate su alcune barriere coralline contese nel Mar Cinese Meridionale che si trovano all’interno delle acque filippine, ma anche all’interno della linea dei nove trattini.

La linea autoproclamata è descritta dagli studiosi cinesi come “storica” ed è raffigurata sulle antiche mappe cinesi come un insieme di nove, a volte 11, segmenti che circondano fino al 90% del Mar Cinese Meridionale.

Pechino la usa per delimitare le rivendicazioni territoriali sulla maggior parte del Mar Cinese Meridionale, comprese le sezioni che rientrano nelle aree rivendicate dal Vietnam, dalle Filippine e da altri paesi.

Il tribunale arbitrale internazionale in un caso intentato dalle Filippine nel 2016 ha stabilito che la rivendicazione della Cina sui “diritti storici” è illegale, ma Pechino ha dichiarato la sentenza “nulla e non avvenuta” e ha rifiutato di riconoscerla.

La Cina ha compiuto sforzi per rafforzare la linea dei nove tratti, soprattutto con la presenza delle sue grandi flotte di guardie costiere e milizie marittime.

La CCG 5901 da 12.000 tonnellate è attualmente la più grande nave della guardia costiera del mondo, il doppio delle dimensioni di un incrociatore missilistico guidato di classe Ticonderoga della Marina statunitense.

La nave, armata di mitragliatrici pesanti, dispone anche di una piattaforma per elicotteri e di un hangar abbastanza grande da ospitare aerei ad ala rotante più grandi.

L’ultima volta che “Il Mostro” ha acceso il suo AIS, o sistema di informazione automatico, è stato alle 21:50. UTC del 26 giugno, quando si trovava a circa 100 miglia nautiche, 185 km, a est di Sanya, nel sud di Hainan, secondo i dati del sito di monitoraggio MarineTraffic.

MarineTraffic utilizza i segnali AIS per tracciare le navi, ma la nave cinese ha funzionato per lo più “al buio”, o non ha trasmesso AIS, da quando ha lasciato la base di Sanya il 17 giugno 2024.

Il portavoce della guardia costiera filippina Jay Tarriela ha confermato che il CCG 5901 è stato monitorato l’ultima volta la mattina ora locale a una distanza di 46 miglia nautiche (85 km) da Sanya.

In un post su X, Tarriela ha affermato che, utilizzando la tecnologia di rilevamento delle navi oscure del Canada, la sua forza ha ricreato la traccia passata della nave della guardia costiera cinese. Secondo il portavoce, la CCG 5901 “ha invaso direttamente le acque territoriali” delle Filippine, “violando la nostra sovranità”.

Il 19 giugno è stato avvistato a Thitu, o isola di Pag-Asa, sotto il controllo delle Filippine. Ha trascorso una notte a Subi Reef – un’isola artificiale che la Cina ha militarizzato – prima di superare la Union Banks ed entrare nelle acque della Malesia il 20 giugno.

Le navi delle forze dell’ordine malesi pedinavano la nave cinese nelle acque vicino a Luconia Shoals, anch’esse rivendicate dalla Cina, dal 21 al 23 giugno.

Il 24 giugno, la nave stava pattugliando vicino al Second Thomas Shoal, conosciuto localmente come Ayungin Shoal, dove una settimana prima l’esercito filippino e la guardia costiera cinese avevano avuto uno scontro teso che aveva causato la perdita di un dito di un marinaio filippino.

La secca si trova a soli 195 km (121 miglia) dall’isola Palawan delle Filippine, ma si trova all’interno della linea a nove trattini della Cina.

All’inizio di quest’anno, il CCG 5901 ha effettuato diversi tour intrusivi a lungo termine vicino ad alcuni giacimenti petroliferi nella zona economica esclusiva del Vietnam, o ZEE, dove Hanoi ha accesso esclusivo alle risorse naturali nelle acque e nei fondali marini.

La presenza di navi della guardia costiera cinese, tra cui “Il Mostro”, nelle ZEE dei paesi regionali è “un problema vecchio e sempre più fastidioso a cui l’ASEAN dovrebbe, ma al quale sfortunatamente non ha una risposta coordinata”, ha affermato Kwa Chong Guan, membro senior della S. Scuola Rajaratnam di Studi Internazionali di Singapore.

Brunei, Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam, membri dell’ASEAN, hanno tutti ZEE sovrapposte nel Mar Cinese Meridionale.

“L’ASEAN ha bisogno di nuove iniziative politiche sul Mar Cinese Meridionale”, ha detto Kwa. “Forse la Malesia, in qualità di prossimo presidente dell’ASEAN nel 2025, potrebbe essere all’altezza della situazione e indurre l’associazione a proporne alcuni”.

Tommaso Dal Passo

