MAR CINESE MERIDIONALE. I Marines USA stanno potenziando l’isola di Yonaguni

Gli Stati Uniti stanno trasformando una remota isola giapponese in un nodo fondamentale nella Prima Catena di Isole, mentre le tensioni con la Cina si intensificano per Taiwan.

Stando a Naval News, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha intensificato le operazioni sull’isola di Yonaguni, l’avamposto più occidentale del Giappone a soli 112 chilometri da Taiwan, nell’ambito della sua strategia della Prima Catena di Isole volta a rafforzare la deterrenza regionale.

Da settembre 2025, i Marines statunitensi hanno condotto numerose missioni logistiche, scaricando container di forniture mediche, attrezzature per la risposta alle catastrofi e unità di refrigerazione al porto di Kubura durante le esercitazioni legate alla Resolute Dragon 2025, riporta AT.

Gli schieramenti, coordinati con le Forze di Autodifesa giapponesi, hanno incluso l’istituzione di un Punto di Armamento e Rifornimento Avanzato lo scorso ottobre, segnando la prima volta che gli elicotteri da trasporto pesante CH-53E hanno operato così a sud-ovest del Giappone.

La motivazione ufficiale era l’importanza dell’assistenza umanitaria e dei soccorsi in caso di calamità, ma la vicinanza dell’isola a Taiwan e la sua infrastruttura di porti e piste di atterraggio la rendono strategicamente vitale per operazioni rapide di rinforzo o di scontro con la Cina.

Una seconda missione con chiatte si è conclusa a novembre, a conferma dell’attività sostenuta. Le mosse giungono in un contesto di tensioni elevate, con il Giappone che ha richiesto l’invio di F-15J dopo che un drone cinese ha sorvolato Yonaguni la scorsa settimana.

L’isola di Yonaguni è cruciale per la strategia militare statunitense, posizionata sulla “Prima Linea di Difesa dell’Isola” cinese e lungo la rotta marittima tra Taiwan e il Mar Cinese Orientale. Situata a soli 112 chilometri da Taiwan, funge da punto chiave per la sorveglianza, le misure anti-accesso e le potenziali operazioni congiunte tra Stati Uniti e Giappone durante le crisi nello Stretto di Taiwan. L’isola può ospitare sistemi missilistici statunitensi, capacità antisommergibile e fungere da base operativa per le operazioni statunitensi e giapponesi durante un’emergenza a Taiwan.

Le sue ridotte dimensioni, 28 chilometri quadrati, potrebbero impedire il dispiegamento di grandi sistemi multiveicolari per la carenza di infrastrutture adeguate che li renderebbe facili da localizzare e distruggere.

Al contrario, i dispiegamenti missilistici statunitensi su Yonaguni potrebbero essere caratterizzati da sistemi più piccoli e a corto raggio, agili e facili da operare in un ambiente insulare piccolo e difficile come Yonaguni.

Questi sistemi missilistici a Yonaguni potrebbero coprire lo Stretto di Miyako, un punto critico che le navi da guerra cinesi devono attraversare per penetrare nel Pacifico aperto. Potrebbero anche coprire possibili siti di sbarco anfibio nel nord di Taiwan, vicino a Taipei. Yonaguni è anche un nodo chiave della rete di sensori sottomarini statunitense “Fish Hook” che si estende lungo la Prima Catena di Isole. È noto che una sezione inizia dalle Isole Senkaku, contese dalla Cina al Giappone, e si estende per 150 chilometri fino a Yonaguni.

Data la vulnerabilità delle navi di superficie agli attacchi missilistici, la Cina potrebbe optare per l’utilizzo di sottomarini per attraversare lo Stretto di Miyako, al fine di bloccare Taiwan e interdire le forze statunitensi e alleate in uno scenario di conflitto.

Mentre le forze antisommergibile statunitensi e alleate potrebbero tentare di intercettare i sottomarini cinesi che attraversano lo Stretto di Miyako, i sottomarini cinesi potrebbero compensare questo inconveniente con il loro numero. Secondo il China Military Power Report del 2024 del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Cina dispone di 48 sottomarini a propulsione convenzionale.

Oltre a fungere da base missilistica e nodo di sensori sottomarini, Yonaguni può anche fungere da area di sosta per le forze statunitensi, qualora gli Stati Uniti dovessero affrontare uno scenario in cui tentassero di riconquistare Taiwan dalla Cina.

L’isola stessa potrebbe essere vulnerabile agli attacchi, indebolendo il suo valore come posizione avanzata e nodo di rilevamento chiave.

Sebbene Yonaguni migliori la portata di Stati Uniti e Giappone nello Stretto di Taiwan e nello Stretto di Miyako, la sua infrastruttura austera e la sua fragilità fisica ne limiterebbero l’utilità in un conflitto prolungato.

Luigi Medici

