MAR CINESE MERIDIONALE. I cavi sottomarini vittime del conflitto USA – Cina

I cavi sottomarini asiatici, che trasportano gran parte dei dati del mondo, stanno diventando un punto focale delle tensioni geopolitiche che coinvolgono la Cina, in quanto le principali società di telecomunicazioni e tecnologia devono affrontare ritardi nel tracciare le linee lungo il fondale del Mar Cinese Meridionale.

Proprietari di cavi come la giapponese Nippon Telegraph and Telephone, Singapore Telecommunications e i giganti tecnologici statunitensi Meta e Google stanno cercando di aggirare il mare conteso, ciò significa costi più elevati per la posa e la gestione dei cavi, riporta Nikkei.

Le interruzioni sono un vento contrario per le economie della regione, poiché la connettività veloce è ormai essenziale per la vita moderna, soprattutto dopo che la pandemia di coronavirus ha incoraggiato le persone a trascorrere più tempo a casa e online.

Insieme a Meta e KDDI, la seconda società di telecomunicazioni giapponese, Singtel fa parte di un consorzio per la posa di un cavo sottomarino che collegherà il Giappone a Singapore.

Ma il SJC2 (Southeast Asia-Japan 2), cavo in fibra ottica di 10.500 chilometri, che ha diramazioni che raggiungono la Cina continentale, Hong Kong e Taiwan, è molto in ritardo rispetto alla data di completamento prevista per il 2020, fissata al momento della firma dell’accordo nel 2018: le autorità cinesi avrebbero tardato a concedere i permessi per consentire al cavo di attraversare il Mar Cinese Meridionale, adducendo problemi di sicurezza nazionale.

Le dispute marittime e territoriali della regione, insieme all’intensificarsi della rivalità tra Stati Uniti e Cina, potrebbero comportare ulteriori ostacoli alle rotte più efficienti per collegare la regione, offuscando le prospettive dei futuri progetti destinati a sostenere il commercio e le comunicazioni globali.

I cavi sottomarini gestiscono quasi tutto il traffico dati internazionale, dai messaggi di testo ai video e alle telefonate, e sono la spina dorsale dell’economia globale. Più di 450 cavi si estendono per 1,4 milioni di chilometri, abbastanza per fare il giro della Terra 30 volte. I moderni cavi in fibra ottica vengono posati fino a 8 km di profondità sotto la superficie dell’oceano.

Garantire che queste linee di vita elettroniche abbiano una capacità sufficiente è fondamentale per i fornitori di contenuti come YouTube, Netflix e Amazon. Prima del 2012, i fornitori di contenuti rappresentavano meno del 10% dell’ampiezza di banda internazionale; entro il 2022, secondo la società statunitense di ricerca sulle telecomunicazioni Telegeography, la quota sarà salita al 71%.

In Asia, tra il 2023 e il 2025 sono previsti progetti sottomarini per 2,59 miliardi di dollari, più di sei volte il valore dei progetti intrapresi tra il 2000 e il 2022, secondo Telegeography. I grandi cavi trans-pacifici possono costare diverse centinaia di milioni di dollari ciascuno. Di solito sono a carico di consorzi di aziende di telecomunicazioni o tecnologiche come Google, Meta, Microsoft e Amazon.

I ritardi nei permessi possono influire sull’intero programma di costruzione e aumentare i costi di milioni di dollari. I progetti vengono gestiti, in media, con incrementi di tre anni, dall’acquisizione dei permessi ai rilievi, alla produzione dei cavi e all’approvvigionamento delle navi, che sono solo una cinquantina in tutto il mondo. Tutto questo avviene prima che venga posato il primo metro di cavo.

I cavi sottomarini richiedono una licenza nelle acque territoriali di un Paese, ma in genere non all’interno della sua zona economica esclusiva, che raggiunge le 200 miglia nautiche dalla costa. Ma le autorità cinesi hanno un lungo processo di approvazione per i progetti all’interno della sua autoproclamata “linea a nove linee”, che comprende quasi tutto il Mar Cinese Meridionale.

La rivalità Usa – Cina sta spingendo le aziende a diversificare le loro rotte: diversi progetti in cantiere cercano di evitare il Mar Cinese Meridionale. Gli investitori stanno costruendo nuovi cavi che approdano in Giappone, Taiwan, Filippine, Singapore e altrove, e sfruttano i cavi intra-asiatici esistenti per collegarsi alla Cina.

Entro il 2024, Meta e Google sperano di costruire Echo, una linea che collegherà la California a Singapore passando per Guam e l’Indonesia, mentre Meta e Keppel Telecommunications & Transportation di Singapore prevedono di completare Bifrost, il primo cavo trans-pacifico che attraversa il Mare di Giava. Entro lo stesso anno, Meta, Google, NTT e altri sperano di completare Apricot, il primo cavo intra-asiatico che evita il Mar Cinese Meridionale passando attraverso le acque orientali delle Filippine e dell’Indonesia.

Luigi Medici