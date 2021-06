MAR CINESE MERIDIONALE. Giacarta ospiterà i colloqui per stabilire il Codice di Condotta

L’Indonesia si è offerta di ospitare il prossimo round di negoziati tra l’Asean e la Cina sul Codice di condotta, Coc, per il Mar Cinese Meridionale, dopo che i colloqui sono stati sospesi l’anno scorso per la pandemia. L’offerta è stata fatta durante un incontro dei ministri degli esteri dei 10 paesi Asean e della loro controparte cinese Wang Yi a Chongqing, in Cina, il 7 giugno.

L’evento è stato tenuto per celebrare il 30° anniversario della partnership tra il gruppo e la Cina. L’incontro è stato il primo incontro di persona tra i rappresentanti dell’Asean e della Cina in oltre un anno, riporta The Star.

L’ultima volta che si sono incontrati è stato a Vientiane, Laos, nel febbraio 2020, quando la Cina era già sommersa dalla pandemia e alcuni paesi del sud-est asiatico stavano iniziando a rilevare i primi casi. Dopo l’incontro, il ministro degli Esteri Retno LP Marsudi ha detto che entrambe le parti hanno discusso la questione del Mar Cinese Meridionale. Ha sottolineato l’importanza della gestione delle tensioni nelle acque strategiche per le relazioni Asean-Cina.

Ha aggiunto che entrambe le parti dovevano riprendere rapidamente le discussioni sul Coc, poiché i progressi erano stati interrotti. Il negoziato è stato rinviato perché i funzionari dell’Asean e della Cina non hanno potuto incontrarsi faccia a faccia a causa delle restrizioni Covid-19: «Speriamo che questi negoziati siano completati rapidamente con risultati efficaci e sostanziali. A questo proposito, l’Indonesia è pronta a ospitare un incontro di negoziazione a Giacarta nel prossimo futuro», ha detto.

L’Asean spera che il Coc impedisca un conflitto totale tra i paesi che si contendono l’area ricca di risorse e strategica, stabilendo regole di base per gli stati membri del blocco e la Cina. Molti paesi del sud-est asiatico, tra cui Vietnam, Filippine, Brunei e Malesia, sono bloccati in dispute territoriali nel Mar Cinese meridionale.

La Cina ha rivendicato quasi il 90 per cento del mare, e da molti punti di vista la sua richiesta è considerata illegale. Pur non essendo essa stessa un attore, l’Indonesia si è opposta alle incursioni cinesi nelle acque sotto la sua giurisdizione economica, area di Natuna. Alla fine del 2018, il premier cinese Li Keqiang ha proposto una scadenza di tre anni per concludere i colloqui Coc. In precedenza, le due parti avevano concordato di lavorare su un unico progetto di testo negoziato dopo un’impasse politica durata anni.

La prima lettura del progetto di Coc si è tenuta prima del previsto nel luglio 2019. All’inizio del 2020, le due parti hanno programmato incontri in Brunei, Filippine, Indonesia e Cina per una seconda serie di letture, ma non hanno mai avuto luogo a causa dell’insorgenza di restrizioni di viaggio pandemiche. Quest’anno avrebbe dovuto essere quando i negoziatori hanno iniziato la terza e ultima lettura del testo.

Xinhua ha riferito che gli alti funzionari dell’Asean e della Cina hanno concordato di riprendere la seconda lettura della bozza unica del testo di negoziazione del Coc il più presto possibile: «Tutte le parti hanno dichiarato la loro convinzione che la Cina e i paesi dell’Asean, nonostante l’impatto dell’epidemia, sono rimasti impegnati nella piena ed efficace attuazione della Dichiarazione di condotta e nel sostenere il processo Coc in modo flessibile e pragmatico».

Le incursioni della Cina nel Mar Cinese Meridionale hanno alimentato la tensione nelle ultime settimane. La settimana scorsa, la Malesia ha protestato contro i voli “sospetti” di 16 aerei dell’aviazione cinese sul Mar Cinese Meridionale vicino allo stato malese orientale di Sarawak. Il ministro degli Esteri malese Hishammuddin Hussein ha detto che gli aerei erano una «violazione dello spazio aereo malese e della sovranità». Il vice ministro degli Esteri malese Kamarudin Jaffar ha sollevato la questione a margine della riunione.

Le Filippine hanno anche ripetutamente chiesto che le navi cinesi lascino le aree che ritiene siano all’interno della sua giurisdizione. Retno ha incoraggiato tutte le parti a continuare a rispettare la Dichiarazione di condotta (DOC), che richiede ai paesi di esercitare “autocontrollo”.

Antonio Albanese