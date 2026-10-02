MAR CINESE MERIDIONALE. Esercitazioni aeronavali cinesi con droni e aerei

Il 27 settembre, il Comando del Teatro Meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese ha condotto un’esercitazione aeronavale nei pressi di Huangyan Dao con la Guardia Costiera, che ha previsto l’impiego di diverse risorse aeree e navali, come il drone da ricognizione WZ-7 e la nave da rifornimento Tipo 908 Qinghaihu.

Secondo un video messo on line dal Global Times, dorso inglese internazionale del Renmin Ribao, sono stati impiegati la corvetta lanciamissili Type 056A Tianmen , la fregata lanciamissili Type 054A Yulin , l’aereo di allerta precoce KJ-500, la nave di rifornimento Type 908 Qinghaihu e il drone da ricognizione WZ-7 del Comando del Teatro Meridionale, riporta Zona Militar.

L’esercitazione congiunta si è concentrata su temi di addestramento orientati al combattimento, come missioni di ricognizione e allerta precoce, operazioni congiunte di ricerca e soccorso e manovre rapide, come spiegato dal Comando: ” Questa operazione è necessaria in risposta alle azioni di alcuni Paesi che hanno minato la pace e la stabilità regionale “. Ha inoltre aggiunto che: ” L’esercitazione mira a testare e migliorare le capacità di combattimento per salvaguardare la sovranità territoriale, i diritti marittimi e gli interessi della Cina “, come descritto nella pubblicazione del bilancio militare cinese.

Secondo l’Istituto per la Pace e lo Sviluppo dell’Accademia Cinese delle Scienze Sociali, l’esercitazione era orientata al combattimento e prevedeva l’impiego permanente di mezzi per la prontezza operativa e per l’applicazione di routine della Legge sulla Protezione dei Diritti del Mar Cinese Meridionale, come riportato dal Global Times: “L’esercitazione stessa fa parte della prontezza al combattimento. Se parti straniere oltrepassano il limite, le forze cinesi possono passare dall’addestramento alle operazioni reali in qualsiasi momento”.

Va ricordato che Huangyan Dao / Scarborough Shoal è stata recentemente teatro di una missione di pattugliamento e sorveglianza marittima che ha coinvolto velivoli JL-10. Queste unità hanno condotto attività di sorveglianza e lanciato avvertimenti agli aerei filippini .

All’inizio di quest’anno, le marine militari degli Stati Uniti e delle Filippine hanno condotto le prime esercitazioni congiunte del 2026 vicino a Bajo de Masinloc . Durante queste manovre, una fregata cinese di tipo 054A ha navigato in prossimità della formazione congiunta, secondo quanto riportato dai media statali filippini. In risposta alle esercitazioni, il Comando del Teatro Meridionale ha annunciato che avrebbe condotto proprie pattuglie navali.

Lucia Giannini

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