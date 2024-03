MAR CINESE MERIDIONALE. Elevato rischio di escalation USA Cina

Gli ultimi sviluppi nella disputa nel Mar Cinese Meridionale evidenziano il fallimento dell’ASEAN, evidenziando la debolezza intrinseca dell’organizzazione.

Mentre gli scontri tra navi cinesi e filippine vicino al Second Thomas Shoal all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine si sono intensificati, il Mar Cinese Meridionale ha forse superato Taiwan come punto critico più instabile nell’Asia orientale, riporta AT.

Il 5 marzo, la guardia costiera cinese ha nuovamente impiegato speronamenti e cannoni ad acqua per tentare di impedire a una nave filippina molto più piccola di rifornire i soldati che equipaggiavano la nave intenzionalmente incagliata sulla barriera corallina che funge da posto di guardia filippino, ferendo quattro membri dell’equipaggio.

Sulla base della sua espansiva rivendicazione della “linea dei nove tratti” di proprietà su gran parte del Mar Cinese Meridionale, Pechino afferma che il Second Thomas Shoal è territorio cinese, chiede che le Filippine rimorchino via la nave incagliata e si rifiutano di consentire riparazioni alla nave, che ha 80 anni e sta cadendo a pezzi.

Sia Pechino che Manila considerano la resa dei conti come una prova di impegno nella difesa del territorio nazionale sotto la minaccia di furto da parte di un governo straniero. L’alleato di Manila, gli Stati Uniti, è obbligato a proteggere le navi e gli aerei filippini che subiscono un “attacco armato” in base a un trattato di mutua difesa.

Tipico della sua preferenza per le tattiche della zona grigia, la Cina mantiene le sue azioni appena al di sotto della soglia di ciò che potrebbe innescare una risposta militare statunitense. Ma la Cina ora sta impiegando la forza cinetica che può causare danni fisici, apparentemente molto vicini a un “attacco armato”, anche se non con armi da fuoco.

Il vice ammiraglio Alberto Carlos, capo del comando occidentale delle forze armate filippine, afferma che sta finendo le navi per eseguire le missioni di rifornimento perché gli attacchi dei cannoni ad acqua cinesi infliggono danni che costringono le navi di rifornimento a ritirarsi per le riparazioni.

Se questa situazione continua, la Cina riuscirà a cacciare il personale filippino da una zona che attualmente occupa, cambiando lo status quo del Mar Cinese Meridionale a favore di Pechino.

Washington prenderà inevitabilmente in considerazione un intervento come quello di navi della Marina americana o della Guardia costiera che scortano le navi di rifornimento filippine, o forse anche di fare la guardia mentre le Filippine costruiscono un avamposto permanente per sostituire la nave incagliata. Ciò potrebbe portare le navi statunitensi e quelle della Repubblica Popolare Cinese a scontrarsi.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/