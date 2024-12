MAR CINESE MERIDIONALE. Davide contro Golia: la strategia di Hanoi conto Pechino 

La strategia del Vietnam nel Mar Cinese Meridionale è multiforme: prevede la costruzione e la modernizzazione di basi militari su isole e barriere coralline sotto il suo controllo; e la ricerca di partnership strategiche di elevato livello.

Entro la metà del 2024, il Vietnam aveva compiuto passi da gigante negli sforzi di bonifica delle isole Spratly, costruendo circa la metà della terra che la Cina aveva costruito durante la costruzione di sette basi militari tra il 2013 e il 2016. Questa marcata accelerazione sottolinea la determinazione di Hanoi a rafforzare la sua posizione strategica nel Mar Cinese Meridionale, ripota AT.

Hanoi non sta solo potenziando le sue piste di atterraggio, ma sta anche fortificando i suoi avamposti con armamenti avanzati e strutture difensive progettate per resistere a potenziali attacchi. D’altro canto, il Vietnam sta notevolmente migliorando le sue capacità di sorveglianza dispiegando sistemi radar e pattugliamenti marittimi per monitorare l’attività nelle sue acque rivendicate. Queste mosse segnalano una risposta calcolata alla militarizzazione della Cina, dimostrando la determinazione del Vietnam a salvaguardare la sua integrità territoriale.

Per anni la Cina ha avuto un vantaggio nel Mar Cinese Meridionale poiché il suo programma di bonifica delle terre su barriere coralline di importanza strategica ha creato una possibile base per grandi aerei e imbarcazioni, comprese le navi della marina militare, riporta Scmp.

Ma il predominio potrebbe essere messo in discussione in futuro poiché il Vietnam, un altro pretendente delle isole Spratly, note come isole Nansha in Cina, spinge avanti con la propria creazione di terre e la costruzione di piste di atterraggio sulle barriere coralline della zona.

Recenti immagini satellitari rivelano l’emergere di potenziali strutture militari su diverse caratteristiche vietnamite nelle isole Spratly e la formazione di nuovi argini che racchiudono sei aree protette. Sono state viste su Barque Canada Reef, Central Reef, Tennent Reef, Namyit Island, South Reef e Ladd Reef. Un’altra pista potrebbe essere costruita sulla barriera corallina Pearson occupata dal Vietnam, secondo un rapporto pubblicato a ottobre dall’Asia Maritime Transparency Initiative presso il Centre for Strategic and International Studies con sede a Washington.

Il Vietnam ha avviato la sua ultima espansione delle strutture alla fine del 2021. Diversi think tank ne hanno evidenziato il ritmo rapido e la portata.

Nel rapporto AMTI del giugno scorso viene indicato che Hanoi era pronta a fare sforzi di costruzione dell’isola da record quest’anno. Ha affermato che da novembre 2023 a maggio 2024, il Vietnam ha ampliato il suo territorio di circa 280 ettari su 10 diverse caratteristiche nelle Spratly, segnalando una marcata escalation nelle sue rivendicazioni territoriali.

Questa assertività è radicata nell’esperienza storica del Vietnam. Dopo aver sopportato secoli di invasioni e dominazioni cinesi, il Vietnam considera la propria sovranità con un forte senso di orgoglio. Nonostante non abbia il peso economico e militare del suo vicino settentrionale, il Vietnam ha sfruttato la sua posizione strategica, i solidi legami diplomatici e le crescenti partnership di difesa per dare il massimo.

Paesi come Stati Uniti, Giappone e India hanno riconosciuto il ruolo fondamentale del Vietnam nel controbilanciare l’influenza della Cina nel Sud-est asiatico. Ciò ha portato a una maggiore cooperazione militare e a accordi sulle armi che rafforzano le capacità di difesa di Hanoi.

Anche se il Vietnam rimane nell’ASEAN, pietra angolare della diplomazia regionale, l’incapacità del blocco di presentare un fronte unito ha esposto i suoi limiti nell’affrontare una potenza dominante e assertiva come la Cina.

Ciò ha portato il Vietnam ad adottare una strategia sua mescolando azioni indipendenti per salvaguardare la propria sovranità e sostegno alla cooperazione regionale. Hanoi ha notevolmente rafforzato la propria presenza militare e strategica in aree contese, come le isole Spratly e Paracelso, costruendo e potenziando basi, implementando sistemi di sorveglianza avanzati ed espandendo le proprie capacità di difesa navale e aerea.

Ha approfondito le partnership con potenze globali, tra cui Stati Uniti, Giappone, India e Australia, per controbilanciare l’influenza della Cina e accedere a tecnologie di difesa avanzate. Adottando simili misure, Hanoi non solo sta difendendo la propria integrità territoriale, ma sta rafforzando anche la propria posizione di attore importante nelle dinamiche geopolitiche della regione, dimostrando al resto dei paesi della regione che la sicurezza collettiva nel Sud-est asiatico dipende sia dalla solidarietà che dalla determinazione dei singoli attori.

Antonio Albanese

