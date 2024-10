MAR CINESE MERIDIONALE. Arrivano i Marines. In volo gli aerei cinesi dal Liaoning 

La portaerei cinese Liaoning è stata avvistata nelle acque a sud-est delle Filippine, mentre eseguiva manovre proprio mentre gli Stati Uniti e i suoi partner regionali si preparavano per esercitazioni militari congiunte.

Lo Stato maggiore congiunto del Ministero della difesa giapponese ha affermato che la portaerei cinese, scortata da quattro cacciatorpediniere e una nave di supporto al combattimento veloce, era stata segnalata all’inizio della scorsa settimana mentre navigava a sud-est dell’isola principale filippina di Mindanao e si dirigeva verso il mare di Celebes, riporta Scmp.

Lo Stato maggiore congiunto nipponico ha affermato che la Liaoning ha iniziato il suo spiegamento a fine settembre, passando vicino a Okinotorishima, il punto più a sud del Giappone, il 20-21 settembre e l’ultima segnalazione è stata che si trovava a circa 1.520 km a sud-ovest dell’atollo.

Il corpo dei Marines aveva annunciato che la Marine Rotational Force – Southeast Asia (MRF-SEA) era arrivata nelle Filippine per iniziare un dispiegamento di sei mesi.

Secondo la Marina giapponese, il Liaoning ha effettuato 130 lanci e recuperi dei suoi aerei da caccia e 90 decolli e atterraggi con i suoi elicotteri imbarcati per un totale di 220 sortite e 630 sortite in totale dal 20 settembre. La portaerei e diverse navi cinesi del gruppo di scorta hanno navigato verso sud-ovest nelle acque a est delle Filippine: la sua ultima posizione era a sud-est dell’isola principale filippina Mindanao e in avvicinamento al Mare di Celebes.

La posizione del gruppo d’attacco Liaoning per ogni giorno è elencata di seguito in relazione alla distanza da Okinotorishima, un atollo nel Mar delle Filippine amministrato dal Giappone e situato a metà strada tra Taiwan e Guam.

Nel frattempo, il Corpo dei Marines aveva rilasciato un comunicato in cui si afferma che la I Marine Expeditionary Force era arrivata ​​nelle Filippine, parte del terzo dispiegamento rotazionale annuale di MRF-SEA, con la forza che ha iniziato il suo dispiegamento di sei mesi nella regione partecipando alle esercitazioni militari filippine Sama Sama 2024 e Kamandag 8 dal 7 al 24 ottobre.

Il comunicato ha aggiunto che il dispiegamento MRF-SEA sarebbe durato fino a marzo 2025 e avrebbe incluso sei esercitazioni aggiuntive e impegni di cooperazione per la sicurezza in tutto il sud-est asiatico. Ciò include l’addestramento insieme al Corpo dei Marines filippino, all’Esercito malese, al Corpo dei Marines indonesiano, alle Forze terrestri reali del Brunei, alle Forze armate di Singapore e alle Forze armate reali thailandesi.

“Questo dispiegamento annuale a rotazione dei Marines è progettato per costruire relazioni di cooperazione con importanti alleati e partner regionali, aumentando l’interoperabilità efficace, mantenendo le forze del Corpo dei Marines degli Stati Uniti nella regione e contribuendo alla libertà nell’Indo-Pacifico”, si legge nel comunicato.

Luigi Medici

