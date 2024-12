MAR CINESE MERIDIONALE. 90 navi cinesi davanti Taiwan

Taiwan ha alzato il suo livello di allerta lunedì dicendo che la Cina ha istituito sette zone di spazio aereo riservato e schierato flotte navali e imbarcazioni della guardia costiera in quella che una fonte della sicurezza ha descritto come la prima esercitazione militare in un’ampia fascia delle acque della regione.

La Cina ha attualmente circa 90 navi della marina e della guardia costiera nelle acque vicino a Taiwan, alle isole giapponesi meridionali e al Mar Cinese Orientale e Meridionale, di cui circa due terzi erano navi della marina.

La Cina avrebbe dovuto lanciare un altra serie di esercitazioni in risposta al viaggio del presidente di Taiwan Lai Ching-te nel Pacifico, che includeva scali alle Hawaii e nel territorio statunitense di Guam. Pechino ha istituito sette “aree riservate temporanee” di spazio aereo a est delle sue province orientali di Fujian e Zhejiang, ha affermato il ministero della Difesa di Taiwan in una dichiarazione, aggiungendo che tali zone sono valide da lunedì a mercoledì.

Tali zone sono riservate temporaneamente e assegnate a un utente specifico durante un periodo stabilito, sebbene altri voli possano attraversarle con il permesso dei controllori, secondo le norme internazionali.

La portata dello spiegamento della marina e della guardia costiera cinese, secondo Taiwan, era più ampia delle due precedenti esercitazioni principali attorno a Taiwan di quest’anno, che sono state soprannominate “Joint Sword 2024-A” e “Joint Sword 2024-B”. “Per la prima volta stanno prendendo di mira l’intera catena di isole”, riporta Reuters, riferendosi a un’area che va dal Giappone attraverso Taiwan, le Filippine e fino al Borneo, racchiudendo i mari costieri della Cina. “Sono destinati a raggiungere una totale intimidazione militare posizionandosi per controllare la parte interna della catena di isole”.

L’esercito di Taiwan ha affermato di aver attivato le sue “esercitazioni di prontezza al combattimento” in posizioni strategiche e le sue imbarcazioni della marina e della guardia costiera stanno monitorando attentamente le attività militari cinesi: “Qualsiasi azione unilaterale e irrazionale, provocatoria potrebbe danneggiare seriamente la pace e la stabilità nell’Indo-Pacifico e ciò non sarà gradito dalla comunità internazionale”, ha affermato il ministero della difesa di Taiwan.

“Il motivo dietro le zone riservate dello spazio aereo della Cina non era ancora chiaro, ha affermato Wang Ting-yu, parlamentare del Partito Democratico Progressista al potere a Taiwan; ”È probabile che svolgano attività militari, oppure è solo un falso allarme destinato a esercitare pressioni politiche”, ha affermato Wang, che presiede la commissione per la difesa e gli affari esteri del parlamento.

La guardia costiera di Taiwan, in una dichiarazione separata, ha affermato che sette navi della guardia costiera cinese hanno condotto “molestie nella zona grigia” contro l’isola da inizio giornata.

La Cina non ha il diritto di effettuare alcuna intrusione o azione di polizia nelle acque di Taiwan e Taipei ha il diritto di adottare le misure necessarie in risposta, ha affermato la guardia costiera.

Taipei afferma che la Cina ha utilizzato tattiche di “zona grigia” che si fermano prima del combattimento effettivo per testare e mettere sotto pressione le forze taiwanesi, tra cui missioni quotidiane dell’aeronautica e della marina attorno all’isola e regolari pattugliamenti della guardia costiera.

Pechino considera Lai un “separatista” e ha respinto le sue ripetute richieste di colloqui. Lai e il suo governo respingono le rivendicazioni di sovranità di Pechino, affermando che solo il popolo di Taiwan può decidere il proprio futuro.

Il tintinnio di sciabole della Cina attorno a Taiwan, così come nel contestato Mar Cinese Meridionale, ha sollevato timori di possibili conflitti. Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin, parlando ai marinai americani alla base navale di Yokosuka in Giappone lunedì, ha detto che la Cina è l’unico paese al mondo che ha l’intenzione e sempre più la capacità di cambiare l’ordine internazionale basato sulle regole: ”E quindi vogliamo vedere questa regione, quest’area rimanere aperta alla libertà di navigazione e alla capacità di sorvolare i cieli e le rotte aeree internazionali ogni volta che vogliamo”, ha aggiunto Austin.

