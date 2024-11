MAR CASPIO. Nel futuro il mare si dividerà in due

Il Mar Caspio potrebbe dividersi in due corpi d’acqua separati se si verificasse lo scenario peggiore per il cambiamento dei livelli dell’acqua. Lo riferisce il giornalista Arthur Shakhnazaryan, citando le parole di un dipendente della società KMG Kashagan B.V. Artem Stepanchuk, che è intervenuto alla sessione del panel della Conferenza tecnica del Caspio, apertasi il 26 novembre ad Atyrau.

Si potrebbero avere secondo una ricerca condotta dagli appaltatori della società KMG Kashagan B.V.: tre scenari per i cambiamenti del livello del Mar Caspio.

Quello peggiore prevede che il livello dell’acqua continuerà a scendere, nonostante un aumento di 119 cm nel Caspio settentrionale nell’attuale “anno dell’acqua”. In media, il livello del mare ha già raggiunto i -29,8 m, ovvero il livello minimo degli ultimi due decenni. Allo stesso tempo, la diminuzione annuale è di circa 20 cm.

Poi c’è uno scenario ottimistico: “Il livello si stabilizzerà e potrebbe addirittura aumentare leggermente nei prossimi anni”.

Poi c’è lo scenario Aral che secondo gli esperti è l’opzione peggiore possibile, che prevede la divisione del Mar Caspio in due corpi d’acqua separati per analogia con il Lago d’Aral, che oggi è rappresentato dall’Aral settentrionale (Kazakistan) e dall’Aral meridionale (Uzbekistan).

Se il Mar Caspio si dividesse in due parti avremo un Mar Caspio settentrionale e un Mar del Caspio medio e meridionale. Il confine tra i due bacini attraverserà la cosiddetta “sella del Caspio”, una catena di colline sottomarine situate tra la foce del fiume Volga (regione di Astrakhan) e il campo di Prorva nella regione di Atyrau.

La principale fonte di approvvigionamento idrico per il Mar Caspio è il fiume Volga, che fornisce circa l’80% dell’afflusso. Ciò rende il Caspio settentrionale meno vulnerabile al prosciugamento. Tuttavia, quando verrà implementato lo “scenario Aral”, le coste cambieranno notevolmente. In questo caso, la sella del Caspio può emergere da sott’acqua e trasformarsi in una sottile linea di terra.

Lucia Giannini

