MAR CASPIO. L’Iran condanna la presenza di militari turchi su navi azerbaigiane

L’Iran ha fatto riferimento alla “illegalità della presenza militare della Turchia nel Mar Caspio” in seguito all’attacco di sottomarini e alle esercitazioni militari del gruppo di difesa condotte congiuntamente dalle forze speciali azere e turche che si sono concluse il 12 settembre.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Said Khatibzadeh ha detto: «Secondo la Convenzione sullo status giuridico del Mar Caspio, ad eccezione dei suoi cinque stati litorali, in linea con un divieto, nessuno stato straniero dovrebbe avere forze armate qui. La presenza militare della Turchia nel Mar Caspio è illegale. Stiamo indagando sulla questione attraverso il ministero degli Esteri».

Il governo e il ministero degli Esteri dell’Azerbaigian non hanno ancora commentato la questione, ma l’ex ministro degli Esteri dell’Azerbaigian Tofig Zulfugarov ha detto: «La maggior parte dei paesi del bacino del Caspio hanno firmato una serie di accordi e hanno fatto progressi nel coordinare una sorta di status per il mare. Tuttavia, questo non vale per l’Iran, la cui posizione differisce da quella degli altri paesi della regione».

Zulfugarov ha aggiunto che i paesi del bacino del Caspio hanno fatto dichiarazioni che si oppongono alla militarizzazione del Mar Caspio come inaccettabile e affermano che le sue acque dovrebbero essere utilizzate solo da navi che navigano sotto le bandiere dei suoi stati costieri, pur osservando anche: “Tuttavia, non possiamo dire che le navi battenti bandiera di altri paesi, in particolare la Turchia, abbiano partecipato all’addestramento delle forze armate azerbaigiane. Stiamo parlando solo di esercitazioni militari con la partecipazione di soldati turchi. Queste esercitazioni fanno parte della politica di difesa dell’Azerbaigian e della Turchia. In nessun modo contraddicono le questioni relative al processo di determinazione dello status del Mar Caspio», riporta BneIntellinews.

Ha poi aggiunto: «Poiché le esercitazioni si sono svolte su navi azere e nelle acque territoriali dell’Azerbaigian, non abbiamo violato nessuna disposizione della Convenzione. In generale, non è stato raggiunto alcun accordo su questioni militari nello status giuridico del Mar Caspio… Quando la questione sarà definitivamente determinata, questi dettagli saranno risolti».

L’aiutante del presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev e capo del dipartimento degli Affari di politica estera dell’Amministrazione presidenziale, Hikmet Hajiyev, ha incontrato l’ambasciatore dell’Iran a Baku Sayyed Abbas Mousavi il 14 settembre. Non è stato detto se le preoccupazioni dell’Iran sulle esercitazioni militari sono state discusse. Mousavi ha semplicemente twittato: «Abbiamo discusso gli ultimi sviluppi dei nostri legami bilaterali e le questioni di comune interesse e preoccupazione».

Le forze speciali azerbaigiane e turche si sono anche unite la settimana scorsa alle forze speciali pakistane per le esercitazioni militari “Three Brothers 2021”, utilizzando armi leggere e lanciagranate sul territorio azerbaigiano.

