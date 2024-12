MAR BALTICO. B52 intercettati dai russi Su27

Due caccia russi la scorsa settimana hanno intercettato una coppia di B-52H Stratofortress vicino al Mar Baltico; la notizia è stata confermata poi dalla difesa statunitense.

I B-52 stavano effettuando un volo di addestramento quando i caccia russi Su-27 li hanno intercettati vicino a Kaliningrad. Il funzionario della difesa Usa ha affermato che l’intercettazione è stata sicura e professionale e i B-52 hanno continuato il volo pianificato, ripotano Reuters e Air Force Times.

I B-52 fanno parte di una missione di una task force di bombardieri che è stata dispiegata in Europa all’inizio di novembre. Durante il volo del 25 novembre, i B-52 hanno effettuato il loro primo lancio di armi simulato in Finlandia e si sono integrati con gli Hornet F/A-18C finlandesi e gli JAS 39 Gripen svedesi.

I bombardieri, assegnati al 20th Expeditionary Bomb Squadron, sono decollati dalla RAF Fairford in Inghilterra.

L’aeronautica militare Usa ha affermato che la missione di addestramento ha mostrato come la Finlandia stia svolgendo un ruolo sempre più importante nella NATO, a cui si è unita l’anno scorso. Durante il volo, denominato Esercitazione Apex Jet, le forze statunitensi hanno imparato dai loro alleati finlandesi e si sono esercitate a operare insieme come una squadra.

“Questa missione della task force sui bombardieri esemplifica il nostro incrollabile impegno nei confronti dei nostri alleati e partner europei”, ha affermato il generale James Hecker, comandante delle Forze aeree statunitensi in Europa-Forze aeree in Africa, in un comunicato del 26 novembre. “Insieme, costruiamo relazioni più forti e strategiche che rafforzano la sicurezza e la stabilità in tutta la regione”.

L’interazione tra i bombardieri statunitensi e i caccia russi avviene durante un periodo cruciale e teso nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia sulla guerra in Ucraina. L’amministrazione Biden sta lavorando per inviare rapidamente aiuti militari, comprese le mine antiuomo, all’Ucraina prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica a gennaio e abbia autorizzato l’Ucraina a utilizzare i sistemi missilistici tattici dell’esercito, o ATACMS, su obiettivi in ​​territorio russo.

Si ricorda che giovedì scorso, la Russia ha lanciato un missile balistico sperimentale Oreshnik a raggio intermedio nella città ucraina di Dnipro; il missile che ha causato notevoli danni conteneva testate esplosive non nucleari.

Anna Lotti

