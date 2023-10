MALI. Timbuctu assediata da JNIM. Esercito liquefatto. Popolazione in fuga

I militanti islamici del Mali hanno iniziato l’assedio di Timbuktu tagliando l’accesso stradale ad agosto e chiudendo poi le rotte fluviali e aeree in un’offensiva che ha messo la città ancora una volta in prima linea nell’insurrezione jihadista.

Da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a concludere la loro missione di mantenimento della pace a luglio, i militanti affiliati ad al Qaeda hanno lanciato un’offensiva nel Mali centrale, sono ripresi i combattimenti tra l’esercito e i ribelli tuareg del nord e, a est, i ribelli alleati dello Stato islamico hanno continuato a combattere. effettuare attacchi.

Il Mali, governato da una giunta che ha rifiutato il sostegno delle forze dell’Onu e della Francia, è al collasso e la violenza rischia di aumentare l’instabilità nel Sahel dell’Africa occidentale, una regione già colpita da colpi di stato militari nei vicini Burkina Faso e Niger.

Gli esperti paragonano la situazione attuale del Mali a quella del 2012, quando un’altra ribellione tuareg fu superata dai jihadisti che catturarono Timbuktu e si spinsero a sud verso la capitale Bamako.

Nel 2012, le forze francesi e le Nazioni Unite sono intervenute per fermare l’avanzata in Mali. Ma ora non ci sarà alcun intervento del genere.

I governanti militari del Mali, che hanno consolidato il potere con due colpi di stato nel 2020 e nel 2021, hanno reciso i legami con l’ex potenza coloniale francese e ne hanno cacciato le truppe. A giugno Parigi ha ordinato la partenza della forza di 13.000 uomini schierata dalle Nazioni Unite.

Il gruppo russo Wagner, che ha inviato 1.000 mercenari per sostenere la giunta, ha già detto che se non pagato lascerà il paese.

Più di 650 persone sono morte nel conflitto in Mali nei due mesi successivi all’inizio del ritiro delle Nazioni Unite, un aumento di oltre il 40% rispetto ai due mesi precedenti.

Il 2 ottobre l’esercito maliano ha dichiarato che settembre è stato un mese “turbolento”, ma che continuerà a combattere i suoi nemici per proteggere la nazione e il suo popolo, riporta Reuters.

Nel 2013, le forze francesi hanno respinto gli islamisti che poi si sono riorganizzati e hanno intrapreso una nuova campagna che ha ucciso migliaia di persone e milioni di sfollati in Mali, Burkina Faso e Niger, una fascia di paesi ai margini del Sahara. Gli insorti hanno un punto d’appoggio anche negli stati costieri dell’Africa occidentale, tra cui Benin, Togo e Costa d’Avorio.

L’insicurezza ha generato colpi di stato i cui leader hanno abbandonato gli stati regionali e occidentali. La settimana scorsa la Francia aveva dichiarato che avrebbe ritirato le truppe dal Niger. Gli eserciti nazionali stanno lottando da soli.

In Mali, ad agosto sono iniziati i combattimenti tra l’esercito e un gruppo etnico tuareg chiamato Coordinamento dei movimenti Azawad – CMA – attorno a una base lasciata libera dalle Nazioni Unite. Da allora, la CMA ha attaccato altre basi dell’esercito maliano, a centinaia di chilometri di distanza.

Il gruppo ha deposto le armi nel 2015 in base a un accordo mediato dalle Nazioni Unite, ma afferma che l’esercito ha invaso il suo territorio e afferma che questi sono “tempi di guerra”. L’esercito definisce “terroristi” i combattenti della CMA.

Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin – JNIM, affiliato ad Al Qaeda, ha fatto irruzione in altri campi militari, ha attaccato un aeroporto, ha sparato su navi passeggeri e ha lanciato il blocco di Timbuktu.

Non ci sono prove che i gruppi si coordinino, ma hanno altri legami: il leader di JNIM Iyad Ag-Ghali è un ex ribelle tuareg.

Timbuktu, centro secolare della cultura islamica, è ora sotto assedio. Cibo e altre forniture sono bloccate, facendo salire i prezzi dei beni di prima necessità. I commercianti della città affermano che lo zucchero è aumentato del 25%, mentre il carbone per cucinare, le patate e le cipolle sono aumentati del 30%.

I residenti diffidenti nei confronti della caduta di razzi evitano i mercati e il coprifuoco notturno svuota le strade.

Antonio Albanese