MALI. Scende del 3% la produzione di oro

Il Mali prevede un calo del 3,5% della produzione di oro industriale nel 2023. Si prevede che la produzione di oro industriale diminuirà di circa il 3,5% a attestandosi a 63,9 tonnellate nel 2023 dalle 66,2 tonnellate dell’anno precedente, ha affermato il ministero delle Miniere.

Il Mali è uno dei principali produttori di oro dell’Africa e ospita miniere industriali gestite da società come Barrick Gold, B2Gold Corp, Resolute Mining, AngloGold Ashanti e Hummingbird Resources. Il calo è dovuto principalmente a un calo della produzione previsto nella miniera di Somilo/Gounkoto di Barrick Gold e nella miniera di Fekola di B2Gold, ha affermato Mamadou Sidibe, capo del dipartimento di statistica presso il ministero delle Miniere. «Con una stima di 6 tonnellate prodotte nelle miniere artigianali, la produzione totale di oro del Mali quest’anno dovrebbe raggiungere le 69,9 tonnellate», ha affermato Sidibe.

Tutto questo negli stessi giorni in cui il presidente del Mali, Assimi Goita, riceve la bozza “definitiva” di costituzione. La bozza è stata consegnata nelle sue mani lunedì 28 febbraio scorso, ha detto il suo ufficio, senza dire quando sarebbe stata sottoposta a referendum.

Questa Costituzione è un elemento chiave del vasto progetto di riforma invocato dai militari per giustificare il proseguimento e l’operato del governo. La sua adozione rappresenterebbe un passo importante nel calendario che porterà alle elezioni del febbraio 2024 e al ritorno al governo civile.

«Il documento finale, che ho appena ricevuto oggi, cristallizzerà senza dubbio le speranze dell’intera nazione per l’instaurazione di una vera democrazia», ha affermato il colonnello Goïta. Il contenuto di questa nuova bozza presentata come “definitiva” dalla presidenza maliana non era stato reso pubblico.

A latere delle questioni politico economiche interne, si apprende che Burkina Faso e Mali hanno ribadiscono il loro impegno per un’alleanza duratura. Ciò fa seguito alla visita del primo ministro maliano, Choguel Maïga, in Burkina Faso, dove lui e la sua delegazione hanno tenuto incontri con il suo omologo, Apollinaire Kyelem de Tambela, e ministri del governo.

Il fitto programma ha visto le delegazioni discutere di sicurezza e lotta al terrorismo, aiuti umanitari, sanità, cooperazione regionale e sanzioni. I due uomini hanno anche firmato un accordo per cooperare nella lotta al terrorismo che affligge sia il Mali che il Burkina Faso. Sono infatti aumentati gli attacchi di JNIM (al Qaeda) e DAESH.

Luigi Medici